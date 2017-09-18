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Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

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Fenerbahçe’nin şu anda yabancı kontenjanı dolu. Bugün bir transfer daha açıklaması beklenen Sarı-Lacivertliler, TFF’ye bildirilecek son listede sakatlığı nedeniyle Van Persie’yi çıkartabilir.
Vida'dan Türkiye itirafı

Vida'dan Türkiye itirafı

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ŞOK! Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek!

Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Sarı lacivertlilerde Nabil Dirar'ın Beşiktaş derbisine yetişmesi zor olduğu bildirildi.

ŞOK! Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek!

Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı lacivertlilerde Nabil Dirar, 32. dakikada sakatlanarak yerini Mehmet Ekici'ye bırakmıştı. Faslı futbolcunun MR'ı bugün çekildi.

31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kasığında 1. dereceden yırtık olduğu ortaya çıktı.

Aykut Kocaman'ın her maçta ilk 11'e yazdığı oyuncuların başında gelen tecrübeli futbolcunun, sakatlığı nedeniyle 23 Eylül Cumartesi, Ülker Stadı'nda oynayacakları Beşiktaş maçında oynamasının zor olduğu ifade edildi.

Rıdvan Dilmen:

Rıdvan Dilmen: "Ona bayıldım, hayran kaldım"

Kameni'de dikkat çeken detay!

Kameni'de dikkat çeken detay!

Aykut Kocaman:

Aykut Kocaman: "Ayrılmaya niyetim yok"


 

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ŞOK! Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek!

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