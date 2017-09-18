ŞOK! Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek!
Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Sarı lacivertlilerde Nabil Dirar'ın Beşiktaş derbisine yetişmesi zor olduğu bildirildi.
Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı lacivertlilerde Nabil Dirar, 32. dakikada sakatlanarak yerini Mehmet Ekici'ye bırakmıştı. Faslı futbolcunun MR'ı bugün çekildi.
31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kasığında 1. dereceden yırtık olduğu ortaya çıktı.
Aykut Kocaman'ın her maçta ilk 11'e yazdığı oyuncuların başında gelen tecrübeli futbolcunun, sakatlığı nedeniyle 23 Eylül Cumartesi, Ülker Stadı'nda oynayacakları Beşiktaş maçında oynamasının zor olduğu ifade edildi.
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