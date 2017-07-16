Sneijderle Galatasarayın iplerini koparan olay ortaya çıktı

Galatasaray’da, Hollandalı yıldız Wesley Sniejder’ın ayrılığı tartışılmaya devam ederken, olayın perde arkası net biçimde ortaya çıktı.

Üç taraf da mayıs ayında ayrılık kararında uzlaşıyor. Ancak vedalaşma tabii ki kolay olmadı ve Sneijder, 2 ay gecikmeli de olsa Galatasaray’dan ayrıldı. Tudor, Sneijder ve yönetimin her birinin kendilerine haklı gerekçeleri bulunuyor.

İşte ayrılığın perde arkası:

Igor Tudor, birçok ortamda Sneijder’ın neden gitmesi gerektiğini anlatıyordu. İşte o gerekçeler: “Wesley Sneijder’ın yeteneklerine, karakterine ve kariyerine saygım var. Ancak benim aldığım bu kararın gerekçeleri saha içiyle değil, daha çok saha dışıyla alakalı. Sneijder, saha dışında tüm sistemi, kendi isteği ve koşullarına göre ayarlamaya, dizayn etmeye çalışıyor. Böyle bir şey kesinlikle olamaz ve kabul edilemez. Galatasaray gibi büyük bir kulüp de buna müsaade etmez. Sneijder, takım içindeki disipline büyük zarar veriyor. Biz bu mantaliteyle bir düzen kuramayız. Kendisi hep bir başkaldırı halinde.

Tudor’un ağır idman temposu rahatsız etti

Hıırvat teknik adamın ortaya koyduğu gerekçelere karşın Sneijder’ın da kendi ayrılık sebepleri vardı. Hollandalı yıldız, Igor Tudor ile çalışmak istemiyordu. Çünkü Tudor’un antrenmanlardaki ağır çalışma temposundan son derece rahatsızdı. Bu nedenle daha ilk günden Hırvat teknik adamla yıldızı hiç barışmadı.

Galatasaray yönetiminin Tudor ile devam etme eğilimini gören Sneijder da artık Galatasaray’dan ayrılmayı kafasına koydu. Nitekim 29 Mayıs’ta Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçtan sonra sarı kırmızılı yönetime ayrılabileceğini bildirdi ve menajeri Guido Albers ile görüşmelere başlanmasını talep etti.

Sneijder'den son dakika hamlesi

Mayıstaki uzlaşmaya göre G.Saray, Sneijder’a alacaklarını ödeyip bonservisi verecekti. Sneijder da 2017-18 sezonunda alacağı 4.5 milyon Euro’dan vazgeçecekti. Ama Hollandalı, ABD ve İtalya’dan istediği teklifler alamayınca, 4.5 milyonu da istedi. Yönetim de daha önce kesilen 2.7 milyon Euro para cezası kozunu sürdü.

10 günlük satrançta yönetim, “Ya Florya’da çalışıp, 1 yılını tamamlarsın ya da 2 milyon Euro’ya yakın alacaklarını ve menajerinin ödemelerini yapar, bonservisini veririz” dedi.

Sneijder ise, “Kalıyorum” diyerek ve sosyal medyadan taraftar desteğiyle de yönetimi sıkıştırmayı planladı. Yönetim ise “Karar senin” diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Sneijder şartları kabul edip ayrıldı.

Hürriyet