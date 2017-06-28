Sneijderin yeni takımını açıkladılar!

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder'e Amerika'dan teklif geldi. Sarı kırmızılı takımın 10 numarası için Los Angeles FC 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

ESPN'de yer alan haberde, Galatasaraylı futbolcu Sneijder için Los Angeles FC, yıllık 3.5 milyon Dolar'lık bir teklif yaptı. LAFC'nin yöneticileri, Ajax, Real Madrid ve Inter'de forma giymiş bir yıldız olan Sneijder'i transfer etmelerinin, MLS'de enerjik bir takım yaratmış olacaklarına inandıklarını söylediler.

33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. MLS'te 2018 Mart ayından itibaren yer alacak olan Los Angeles FC'de takımda olması planlanan Sneijder'in, Ocak ayına kadar sarı kırmızılı formayı giyeceği ifade edildi. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Hollandalı futbolcunun Los Angeles'a gideceği öne sürüldü.

Sneijder'in transferinin daha önce David Beckham'ın transferi benzemesi de dikkat çekti.

Galatasaraylı futbolcuyla görüşmelerin ilerlediği ve anlaşmaya çok yakın oldukları belirtildi.

Bu arada Los Angeles FC'nin Zlatan Ibrahimovic'i de transfer etmek istediği yazıldı.