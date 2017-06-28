Sneijderin yeni takımını açıkladılar!

F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'nin yıldızı Bogdan Bogdanoviç, NBA ekibi Sacramento Kings ile 3 yıl için 30 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı.
Pepe böyle ikna edilecek!

Pepe böyle ikna edilecek!

Real Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan ve Beşiktaş dahil birçok dev kulübün radarına giren Portekizli savunmacı Pepe için Siyah-Beyazlılar’ın ısrarı her geçen gün artıyor.
"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına konuk olan Zeki Yavru, Trabzonspor'la sözleşmesini feshetmesinin ardından ses getiren açıklamalar yaptı.
İşte Moussa Sow'un yeni adresi

İşte Moussa Sow'un yeni adresi

İtalyan basını, forvet arayışlarını sürdüren Lazio’da Moussa Sow’un gündeme geldiğini yazdı.
Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Liverpool'un, Serie A ekiplerinden Roma'dan 45 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya hazırlandığı Muhammed Salah'ın, Londra'da sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.
Son bomba Samir Nasri!

Son bomba Samir Nasri!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar’ın ardından yönetim kaleci ve hücuma yönelik bir oyuncu için de temaslarını yoğunlaştırdı.
Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Başakşehir’de harika bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Yıldız isimden ayrılık açıklaması

Yıldız isimden ayrılık açıklaması

Fenerbahçe’nin süper yıldızı Bogdan Bogdanovic, Belgrad’daki basketbol kampının açılış töreni öncesinde NBA ve Fenerbahçe hakkında bazı soruları yanıtladı.

Sneijder'in yeni takımını açıkladılar!

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder'e Amerika'dan teklif geldi. Sarı kırmızılı takımın 10 numarası için Los Angeles FC 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Sneijderin yeni takımını açıkladılar!

ESPN'de yer alan haberde,  Galatasaraylı futbolcu Sneijder için Los Angeles FC, yıllık 3.5 milyon Dolar'lık bir teklif yaptı. LAFC'nin yöneticileri, Ajax, Real Madrid ve Inter'de forma giymiş bir yıldız olan Sneijder'i transfer etmelerinin, MLS'de enerjik bir takım yaratmış olacaklarına inandıklarını söylediler.

33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. MLS'te 2018 Mart ayından itibaren yer alacak olan Los Angeles FC'de takımda olması planlanan Sneijder'in, Ocak ayına kadar sarı kırmızılı formayı giyeceği ifade edildi. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Hollandalı futbolcunun Los Angeles'a gideceği öne sürüldü.

Sneijder'in transferinin daha önce David Beckham'ın transferi benzemesi de dikkat çekti.

Galatasaraylı futbolcuyla görüşmelerin ilerlediği ve anlaşmaya çok yakın oldukları belirtildi.

Bu arada Los Angeles FC'nin Zlatan Ibrahimovic'i de transfer etmek istediği yazıldı.

Yevhen Konoplyanka ile görüşmeler başladı

Yevhen Konoplyanka ile görüşmeler başladı

Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Yevhen Konoplyanka ile görüşmeler başladı

Yevhen Konoplyanka ile görüşmeler başladı

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılıların gündemine gelen son isimse geçtiğimiz sezon Schalke'de forma giyen Yevhen Konoplyanka.
Bafetimbi Gomis İstanbula geldi! İşte ilk sözleri

Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

Galatasaray'ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi.
Sneijderin yeni takımını açıkladılar!

Sneijder'in yeni takımını açıkladılar!

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder'e Amerika'dan teklif geldi. Sarı kırmızılı takımın 10 numarası için Los Angeles FC 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Fenerbahçenin eski yıldızı Galatasaraya

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a

İngiliz basını, önceki sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Lazar Markovic ile Galatasaray'ın ilgilendiğini öne sürdü. Sırp futbolcunun, gelecek sezon için Türkiye'ye geri dönebileceği belirtildi.
Yeni golcü yarın İstanbula geliyor!

Yeni golcü yarın İstanbul'a geliyor!

Marsilya, Galatasaray'a imza atması an meselesi olan Bafetimbi Gomis için teşekkür mesajı yayınladı. Yıldız golcü, yarın İstanbul'a geliyor.
Avrupanın gözdesi Galatasaraya!

Avrupa'nın gözdesi Galatasaray'a!

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile yaptığı görüşmede genç futbolcuları Fatih Aktay'ı istediği öğrenildi.
Başkan itiraf etti: Ben Arfa Türkiyede oynayacak

Başkan itiraf etti: Ben Arfa Türkiye'de oynayacak

Ben Arfa önümüzdeki sezon Türkiye'de forma giyecek. İddialar Nantes Başkanı Waldemir Kita’dan geldi.
Başkandan Belhanda müjdesi!

Başkandan Belhanda müjdesi!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Younes Belhanda ile ilgili, Sevilla Başkanı Jose Castro'dan müjde gibi haber geldi. Castro yaptığı açıklamada, Belhanda ile ilgili herhangi bir girişimleri olmadığını söyledi.
Yeni yıldız yarın İstanbula geliyor!

Yeni yıldız yarın İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın anlaştığı Brezilyalı stoper Maicon, yarın İstanbul'a geliyor.
18 taksitle yıldız transferi!

18 taksitle yıldız transferi!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, Gomis ve Maicon transferini büyük ihtimalle bitirdi. Galatasaray, Belhanda konusunda da sona gelirken Tete ve Naldo Galatasaray'da forma giymek istiyor.
Sabri Sarıoğlunun yeni takımı belli oluyor

Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oluyor

Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu'nun Kayserispor'la transfer görüşmesi gerçekleştireceği öğrenildi....
Bafetimbi Gomis Galatasaray hakkında konuştu: Keşke...

Bafetimbi Gomis Galatasaray hakkında konuştu: Keşke...

Galatasaray'a imza atması an meselesi olan Gomis sarı-kırmızılı takım ile ilgili konuştu....
Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak. Galatasaray'ın rakibinin de hangi...
Dursun Özbek Ünal Aysalın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

Dursun Özbek Ünal Aysal'ın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, canlı yayında Bruma'nın 15 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olduğunu açıkladı. Ancak KAP'a...
Galatasaraydan Sabriye teşekkür mesajı

Galatasaray'dan Sabri'ye teşekkür mesajı

Galatasaray Kulübü, 31 Mayıs'ta sona eren sözleşmesinin uzatılmayacağı açıklanan Sabri Sarıoğlu'na, bu zamana kadar kulübe kattıkları için...
Sinan Gümüş gerçeği ortaya çıktı!

Sinan Gümüş gerçeği ortaya çıktı!

Sinan Gümüş ile ilgilenmediğini duyuran Benfica'nın, Galatasaraylı futbolcuyu transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. Lizbon ekibinin bu...