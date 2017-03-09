Sneijdere ne oldu?

Galatasaray’da başkan Özbek’in kardeşi Mehmet Özbek ve futbol direktörü Cenk Ergün, geçtiğimiz cuma günü Hollandalı menacer Guido Albers’e, Sneijder ve De Jong’un durumunun Riekerink’le alakası olup olmadığını sordu.

Riekerink’le yolları ayırıp, İgor Tudor’u takımın başına getiren Galatasaray’da, Hırvat hocanın ağır idmanları sonrasında Sneijder ve De Jong sakatlanmıştı. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz cuma günü, başkan Dursun Özbek’in kardeşi Mehmet Özbek ve futbol direktörü Cenk Ergün’ün, Hollandalı menacer Guido Albers’le bir görüşme yaptığı öğrenildi. İki yönetici bu görüşmede, Hollandalı futbolcuların durumunun, Riekerink’in gidişiyle alakalı olup olmadığı soruldu.

Albers, iki oyuncunun da kasten oynamadığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayarak şunları dile getirdi:

‘Hakan Balta’yı kimse sormuyor!’

“Yeni hocanın yeni bir çalışma sistemi var. Herkes buna alışacak. Tamamen şanssızlık. Zaten bu MR sonucunda da belli. Hakan Balta da sakatlandı ama onu kimse konuşmuyor. Wesley bir an önce formasına kavuşmak için çalışıyor, çünkü milli takıma da dönmek istiyor. Takımın sezonu iyi bir yerde bitirmesi için savaşacak. O yüzden dedikodulara inanmayın, burada mutlu, kimsenin şüphesi olmasın.”

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