Sneijderde son dakika gelişmesi!

Galatasaray'daki geleceği bugün belli olması beklenen Wesley Sneijder ile başkan Dursun Özbek arasında ilk görüşme gerçekleşti. Bu görüşmeden hiçbir sonuç çıkmazken 2. toplantının ertelendiği öğrenildi.

Hollandalı yıldız sabaha karşı İstanbul'da olurken, Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Hotel'de konakladı.

Öğlen saatlerinde yine Point Hotel'de gerçekleştirilen günün ilk toplantısına Dursun Özbek, Cenk Ergün, kulüp avukatı Levent Polat ile Wesley Sneijder, oyuncunun menajeri Guido Albers ve Sneijder'in avukatı katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıdan herhangi bir sonuç alınamadı.

Bu görüşmeden hiçbir sonuç çıkmazken 2. toplantının ertelendiği öğrenildi.

İndirimi kabul ederse sözleşme yenilenecek

Gerçekleştirilen görüşmede, Galatasaray yönetimi Sneijder'den yaklaşık 4.5 milyon euro olan yıllık ücretinde indirime gitmesini istedi. Hollandalı yıldızın bu isteği kabul etmesi halinde sözleşmesinin revize edilip yenileneceği vurgulandı.