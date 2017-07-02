Sneijderde son dakika!

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Wesley Sneijder'le ilgili, oyuncunun menajeri Guido Albers önemli açıklamalarda bulundu. Albers, Galatasaray'dan ayrılmaları halinde, Serie A'nın kendileri için önemli bir opsiyon olacağını söyledi.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdürürken, özel izni bulunan Wesley Sneijder, yarın yönetimle takımdaki geleceğini görüşmek üzere İstanbul'a gelecek.

Igor Tudor'un ayrılması yönünde tavır takındığı Hollandalı yıldızla yolları ayırmayı planlayan yönetimin, Sneijder'e takım bulması yönünde talimat vermesi bekleniyor.

33 yaşındaki futbolcunun adı son günlerde Sampdoria ile sıkça anılırken, Serie A kulübünün Fiorentina'dan Ilicic'i almasıyla birlikte bu transferden vazgeçtiğine dair haberler İtalya basınında yer almaya başladı.

Sneijder'in menajeri Guido Albers ise, Tutto Mercato'ya yaptığı açıklamada, Sampdoria kapılarının henüz kapanmadığını ve transfer ihtimalinin sürdüğünü belirtti.

Albers, ''Sampdoria tarihi olan köklü bir kulüp. Wesley, İtalya'yı çok seviyor. Ama şu anda herhangi bir gelişme yok'' dedi.

'Kararı yönetimle birlikte alacağız'

Sneijder'in tatilinin bitmek üzere olduğunu dile getiren Albers, ''O İstanbul'a dönecek ve yönetimle bir görüşme yapacağız. Kararı yönetimle beraber vereceğiz. Eğer ayrılık kararı çıkarsa, Serie A önemli bir opsiyon olacak. Sneijder, İtalya Ligi'ne güzel anılarla veda etti. Sampdoria onun için gerçekten önemli bir meydan okuma olabilir'' diye konuştu.