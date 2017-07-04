Sneijderde çarpıcı gelişme! Yarın...

Ilicic'i Atalanta'ya kaptıran Sampdoria, gündemine yeniden Wesley Sneijder'i aldı. İtalyan ekibi, transferi gerçekleştirmek için Sneijder'in Galatasaray'la olan bağlarını resmen koparmasını bekliyor.

Galatasaray'la yollarını ayırmaya hazırlanan Wesley Sneijder'in, kariyerini İtalya'da devam ettireceği neredeyse kesinleşti. Hollandalı futbolcunun Menajeri Guido Albers, ilk olarak Serie A ekiplerinden Milan'la bir görüşme gerçekleştirmiş ancak kırmızı siyahlılardan olumsuz yanıt almıştı.

Ilicic Atalanta'yı seçti, Sampdoria'nın planları değişti

Albers'in sonraki durağı ise Sampdoria oldu. İtalyan ekibin teknik direktörü Marco Giampaolo, Hollandalı futbolcu için çok da istekli olmadığını ifade etti. Tecrübeli teknik adam, Fiorentina'da forma giyen Josip Ilicic'i kadrosuna katmak istiyordu. Ancak İtalya'dan gelen son bilgilere göre Ilicic, bir diğer Serie A ekibi Atalanta'yla anlaştı. Bu gelişme üzerine Sampdoria, yeniden Sneijder'e yöneldi.

Çarşamba günü kesinleşecek

İtalyan medyası, Galatasaray'ın Slovakya kampına katılmayan ve şu an Ibiza'da tatil yapan Sneijder'in, Sarı Kırmızılı kulüple olan bağlarını çarşamba günü resmen koparacağını ifade etti. Hollandalı yıldızın menajeriyle birlikte bugün saat 23.50'de İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Oyuncunun var olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesinin ardından Sampdoria ile masaya oturacağı belirtildi.