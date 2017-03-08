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"Sneijder ve De Jong sezonu kapatırdı"

Doktor Yener İnce, sakatlıkları süren Sneijder ve De Jong için, “Eğer Antalya’da oynatsak sezonu kapatma tehlikeleri vardı” dedi. İnce, Carole, Chedjou ve Eren’in de fedakârlık yaparak oynadığını söyledi.

Sneijder ve De Jong sezonu kapatırdı

Geçen hafta sakatlanan Wesley Sneijder ve De Jong’un 2 hafta sonraki Trabzonspor maçına kadar hazır hale geleceğini söyleyen Sarı-Kırmızılı takımın doktoru Yener İnce, “Eğer iki futbolcuyu Antalyaspor maçında oynatsaydık, sezonu kapatma ihtimalleri vardı” ifadesini kullandı.

Bu oyuncuların tedavilerinin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten İnce, ilk 11’deki isimlerden Carole, Chedjou ve Eren Derdiyok’un da fedakârlık yaparak sahaya çıktığını dile getirdi. 3 futbolcunun da hafta boyunca iğne tedavisiyle kritik maça yetiştirildiği kaydedildi.

Gençler maçına 4 eksik

Galatasaray’ın cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi 4 eksiği bulunuyor. Sneijder ve De Jong dışında Serdar Aziz’in sakatlığı da devam ediyor. Bruma ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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Sneijder ve De Jong sezonu kapatırdı

"Sneijder ve De Jong sezonu kapatırdı"

Doktor Yener İnce, sakatlıkları süren Sneijder ve De Jong için, “Eğer Antalya’da oynatsak sezonu kapatma tehlikeleri vardı” dedi. İnce, Carole, Chedjou ve Eren’in de fedakârlık yaparak oynadığını söyledi.
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