Sneijder ve De Jong açıklaması

Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, hafta içinde büyük tartışma konusu olan Sneijder ile De Jong konusuna açıklık getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u heyecan dozu yüksek maçta 3-2 yendi.

Maçtan sonra basın mensuplarının karşısına geçen Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, mücadele sırasında tehlikeli bir sakatlık geçiren Carole ve sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmayan De Jong ile Sneijder hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Yener İnce'nin o açıklamaları;

"Carole'ün korkulacak bir durumu yok. Sadece dikiş attık ve oyuna da devam etti zaten. Sneijder ve De Jong en geç Trabzonspor maçında bizimle birlikte olacaklar."

"Çıkan haberler gibi değil, maç öncesi test yaptık iki oyuncunun bu karşılaşmada oynayamayacağına karar verdik. Ben de bu açıklamayı çıkan haberlerden dolayı yapmak zorunda kaldım."

Hollandalılar'ın Beşiktaş maçı sonrası Tudor ile tartıştıkları ve bu maçta kendi istekleri nedeniyle kadroda olmadıkları iddia edilmişti.