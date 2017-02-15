Sneijder, Tudor hakkında ilk kez konuştu!

Wesley Sneijder, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor hakkında ilk kez konuştu.

Galatasaray'ın süper yıldızı Wesley Sneijder yayıncı kuruluşa Galatasaray'da yaşanan teknik direktör değişikliğini yorumladı. Sneijder, Igor Tudor'u tanıdığını söyledi.

İşte Sneijder'in o sözleri:

"Bugün onla ilk kez antrenman yapma şansı bulamadım sakatlığım devam ediyor. Neler olacağını göreceğiz umarım bize güzel şeyler getiririr. Beşiktaş maçından önce Rize maçı var önümüzde. Kazanamazsak puan farkı daha da açılacak ve bunu istemiyoruz. Sakatlığım iyi gidiyor umarım kısa süre sonra geri dönebilirim."

Sneijder'in Riekerink'in görevine son verilmesinden sonra huzursuzluk yaratacağı iddiaları sıklıkla dile getiriyordu.