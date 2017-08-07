Sneijder transferini resmen duyurdular

Fransız Ligue 1 ekiplerinden Nice, Galatasaray'dan ayrılan Wesley Sneijder'i resmen duyurdu.

Galatasaray'dan ayrılan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder resmen Fransız ekibi Nice ile anlaştı. Kulüp, Sneijder'i resmen açıkladı.

Nice'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sneijder'le resmen anlaşıldığı ve oyuncunun sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Sneijder, Nice ile bu akşam ilk idmanına çıkacak.

Hollandalı futbolcu, yeni kulübünde 10 numaralı formayı giyecek.

Sneijder, Galatasaray ile Türkiye'de 2 Süper Lig şampiyonluğu kazanırken, 3 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılı formayla 33 resmi karşılaşmada boy gösteren Wesley, 5 gol attı ve 17 asist yaptı.