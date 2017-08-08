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Sneijder, Galatasaray sorusuna ne cevap verdi?

Futbol yaşantısını Fransız ekibi Nice'te sürdürecek olan Sneijder, Galatasaray hakkında konuştu.

Sneijder, Galatasaray sorusuna ne cevap verdi?

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra Fransa Ligue 1 takımı Nice ile sözleşme imzalayan Wesley Sneijder, yeni kulübü tarafından basına tanıtıldı.

Fransız medyasının karşısına geçen Hollandalı yıldız futbolcu, gerçekleştirilen basın toplantısında 4 yıl geçirdiği Sarı-Kırmızılılar hakkında da konuştu.

Sneijder şu ifadeleri kullandı:

"Eski kulüplerim hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum. Ancak Galatasaray'da harika zaman geçirdiğimi belirtmem gerek. Ama hayatta her şeyin sonu vardır. Ben hayatımda ve kariyerimde hep önüme bakıyorum. Artık Nice için futbol oynayacağım."

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