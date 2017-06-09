Sneijder doğum gününde tarihe geçti!

Galatasaraylı Wesley Sneijder, doğum günü olan 9 Haziran'da, ülkesi Hollanda'nın futbol tarihine geçti.

Hollanda'nın 2018 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Lüksemburg ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 9 Haziran 1984 doğumlu Sneijder, böylece ülkesinin milli takım formasını 131. kez sırtına geçirdi.

Edwin van der Sar'ın (130 maç) rekorunu kıran Wesley Sneijder "Hollanda Milli Takım formasını en fazla giyen futbolcu" oldu.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hollanda'nın başına geçen teknik direktör Dick Advocaat tarafından ilk 11'de sahaya sürülen Wesley Sneijder; doğum günü olan 9 Haziran'da oynanan ve kendisi için tarihi önem taşıyan maçta bir de gol sevinci yaşadı.

Galatasaraylı futbolcu, Hollanda-Lüksemburg maçının 34. dakikasında attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Wesley Sneijder aynı zamanda son 11 yılın her birinde Hollanda adına gol bulmuş oldu.