"Sneijder boşa çıkarsa değerlendiririz"

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Sneijder şu anda Galatasaray'ın futbolcusu. Boşa çıkarsa değerlendiririz"

"Başakşehir geçtiğimiz sezon kupa almadı ama zirvede kalarak iki kupayı da zorladı. Bu bakımdan hem Şampiyonlar Lig'i ön elemesi, orada turu geçemezsek UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edeceğiz ve Süper Lig ve Türkiye Kupası hedeflerimiz var. Bunları alt alta topladığımız zaman, oyuncu vermek yerine takıma sıkı takviyeler yapma olgusunu taşıyorum."

"Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den aldığımız zaman kulübüyle ilişkisi kesilmişti. Ama şu anda bizim futbolcumuz ve onu verme niyetim yok. Fenerbahçe'den de resmi bir teklif gelmedi."

"Şahsen Cengiz'in bir yıl daha kulüpte kalmasını arzuluyorum. Yeni hedefler peşinde onunda katkısı olacaktır. Vısca için en son dün gece Trabzonspor kulübü Başkanı ile konuştum ve veremeyeceğimizi ilettim."