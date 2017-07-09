Tolgay Özkalfa'dan şok karar! Gururuna yediremedi

Tolgay Özkalfa'dan şok karar! Gururuna yediremedi

Merkez Hakem Kurulu’nun Süper Lig kadrosundan TFF 1. Lig’e düşürdüğü Tolga Özkalfa, bunun üzerine hakemliği bıraktı.
Fenerbahçe istedi, bakın kime gitti

Fenerbahçe istedi, bakın kime gitti

GÖZTEPE, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de kalıcı olup üst sıraları zorlayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken yönetim Kasımpaşılı Andre Castro'yla yaşanan krizi aştı.
Başkandan canlı yayında transfer müjdesi

Başkandan canlı yayında transfer müjdesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlıyor.
Pepe'yi kontrol eden doktordan flaş sözler: Sanki 34 değil...

Pepe'yi kontrol eden doktordan flaş sözler: Sanki 34 değil...

Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe'yi kontrol eden kulüp doktoru Sarper Çetinkaya yıldız futbolcu hakkında 'Yaşı sanki 34 değil 24. Kendine belli ki çok iyi bakmış' dedi.
Bir transfer daha resmen duyuruldu!

Bir transfer daha resmen duyuruldu!

Fenerbahçe Doğuş, Nikola Kalinic’in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Çim alerjisi olan golcü geliyor

Çim alerjisi olan golcü geliyor

Transfer harekatını sürdüren Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, İngiltere Premier Lig ve Championship'in en süratli oyuncularından biri olarak bilinen Newcastle United'dan Yoan Gouffran'ın işini bitirdi.
Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Paris Saint Germain, Ben Arfa ile yollarını ayırmak istediğini futbolcunun avukatına iletti.
Fener'e bir yıldız oyuncu daha!

Fener'e bir yıldız oyuncu daha!

Geçtiğimiz sezon Euroleague'i kazanan ve müthiş bir başarıya imza atan Fenerbahçe Doğuş, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

"Sneijder boşa çıkarsa değerlendiririz"

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sneijder boşa çıkarsa değerlendiririz

Gümüşdağ'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Sneijder şu anda Galatasaray'ın futbolcusu. Boşa çıkarsa değerlendiririz"

"Başakşehir geçtiğimiz sezon kupa almadı ama zirvede kalarak iki kupayı da zorladı. Bu bakımdan hem Şampiyonlar Lig'i ön elemesi, orada turu geçemezsek UEFA Avrupa  Ligi’nde mücadele edeceğiz ve Süper Lig ve Türkiye Kupası hedeflerimiz var. Bunları alt alta topladığımız zaman, oyuncu vermek yerine takıma sıkı takviyeler yapma olgusunu taşıyorum."

"Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den aldığımız zaman kulübüyle ilişkisi kesilmişti. Ama şu anda bizim futbolcumuz ve onu verme niyetim yok. Fenerbahçe'den de resmi bir teklif gelmedi."

"Şahsen Cengiz'in bir yıl daha kulüpte kalmasını arzuluyorum. Yeni hedefler peşinde onunda katkısı olacaktır. Vısca için en son dün gece Trabzonspor kulübü Başkanı ile konuştum ve veremeyeceğimizi ilettim."

Başakşehir'in yeni transferi Chedjou idmanda sakatlandı

Başakşehir'in yeni transferi Chedjou idmanda sakatlandı

Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder açıklaması geldi

Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder açıklaması geldi

Başakşehir Gael Clichy transferini resmen açıkladı

Başakşehir Gael Clichy transferini resmen açıkladı


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Sneijder boşa çıkarsa değerlendiririz

"Sneijder boşa çıkarsa değerlendiririz"

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Başakşehirin yeni transferi Chedjou idmanda sakatlandı

Başakşehir'in yeni transferi Chedjou idmanda sakatlandı

Medipol Başakşehir'in Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, akşam gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçirdi.
Medipol Başakşehirden Cengiz Ünder açıklaması geldi

Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder açıklaması geldi

İngiliz devi Manchester City'nin yetkilileri, Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder için İstanbul'a geldi. Turuncu-Lacivertli kulüp, 4 saatlik görüşmede henüz anlaşmaya varılmadığını açıkladı.
Başakşehir Gael Clichy transferini resmen açıkladı

Başakşehir Gael Clichy transferini resmen açıkladı

Gael Clichy resmen Medipol Başakşehir kadrosuna katıldı.
Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Başakşehir’de harika bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Cengiz Ünder için servet önerdiler

Cengiz Ünder için servet önerdiler

Türk futbolunun parlayan yıldızı Cengiz Ünder, Avrupa’nın da dikkatini çekmeyi başardı... Hollanda'nın köklü kulüplerinden PSV Eindhoven, 20 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.
Medipol Başakşehirden bir transfer daha!

Medipol Başakşehir'den bir transfer daha!

Medipol Başakşehir geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Tunay Torun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Asıl transfer bombasını Medipol Başakşehir patlattı!

Asıl transfer bombasını Medipol Başakşehir patlattı!

Medipol Başakşehir, Feyenoord ile bu sezon şampiyonluk kazanan Hollandalı futbolcu Eljero Elia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Adebayor: Kariyerimdeki en büyük hatam...

Adebayor: "Kariyerimdeki en büyük hatam..."

Medipol Başakşehir’in Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, kariyerinin en kötü tercihinin Crystal Palace’a gitmek olduğunu söyledi.
Yeni transfer imza atmak için İstanbula geldi!

Yeni transfer imza atmak için İstanbul'a geldi!

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ın ardından 2. olarak tamamlayan ve bir sonraki sezon daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Başakşehir, Feyenoord'dan Elia'ya imza attırmak için İstanbul'a getirdi.
İşte Abdullah Avcının hedefindeki 3 isim

İşte Abdullah Avcı'nın hedefindeki 3 isim

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Başakşehir; Wakaso, Elia ve Tunay Torun'un peşine düştü....
Yalçın Ayhan Başakşehirden gönderildi

Yalçın Ayhan Başakşehir'den gönderildi

Başakşehir'de sürpriz ayrılık. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 1 sezon daha sözleşmesi bulanan Yalçın Ayhan ile yollar ayrıldı....
Göksel Gümüşdağdan Arda Turana eleştiri!

Göksel Gümüşdağ'dan Arda Turan'a eleştiri!

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, A Milli Futbol Takımı'nın uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü...
Final maçının hakemi belli oldu

Final maçının hakemi belli oldu

Başakşehir Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının hakemi belli oldu....
Abdullah Avcıdan Beşiktaş açıklaması

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş ile şampiyonluk yarışını 33 hafta sürdüren Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, canlı yayına bağlandı. Avcı,...
Başakşehir onu istiyor!

Başakşehir onu istiyor!

Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Portekizli orta saha oyuncusu Andre Castro'ya şampiyonluk yarışındaki Başakşehir...