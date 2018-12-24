Skrtel: "Böyle bir tecrübe hiç edinmemiştim"

Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Martin Skrtel açıklamalarda bulundu.

Kötü bir durumda olduklarını belirten Skrtel, "Sezonun ilk yarısından hiç memnun değiliz, istemediğimiz bir pozisyondayız. Gerçekten çok kötüydü. Ama önümüzde çok maç var, gelişebiliriz, devre arasında gelişmek için zamanımız var" dedi.

Kariyerinde ilk kez bir takımda bu kadar kötü bir dönem yaşadığını söyleyen Slovak oyuncu, "Böyle bir tecrübe hiç edinmemiştim, takımdaki birçok oyuncu da bunu yaşamamıştır. Bu duruma biz soktuk, bu durumdan da çıkaracak olan biziz. Bize kimse yardım etmeyecek, bu durumu biz düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.