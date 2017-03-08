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Neredeyse her üyesinden başkan çıkarabilecek kalitede yönetimleriyle tanıdığımız Galatasaray, son dönemde yaşanan trajikomik olaylarla, “Nereden nereye” dedirtiyor.

Skandallar zincirinin son halkası!

Nefis goller, kaçan pozisyonlar, Tudor’un tribüne gönderilmesi, Bruma’nın kırmızısı, Semih’in çizgiden çıkardığı top, düşmeyen tempo, heyecan, hakem ve daha nice unsur... Antalya’daki müthiş maçta konuşulacak çok şey vardı, tek söz geceye damga vurmaya yetti: “Bizim takım zaman zaman bazı puanları bilerek kaybetti, dışarıdan gelen telkinlerle kaybetti.” Maç sonunda mikrofonlara konuşan Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin’in ne demek istediği o anda anlaşılamadı. Ama dönem, sosyal medya dönemi. Cümleler zaman akışına düşünce birkaç dakikada ortalık karıştı.

Savcılar göreve çağrılınca!

Her yere çekilme ihtimali bulunan bu sözler, taraftar hesaplarında iyice köpürtüldü, “Şike itirafı”, “Savcılar göreve”, “Tape dediğin böyle olur” gibi sloganlarla beraber kontrolden çıktı. Başkan Dursun Özbek ne yapacağını şaşırdı. Nasuhi Sezgin deyim yerindeyse gece gece icat çıkarmıştı!

Muhabirler bile anlayamadı

Aslında Sezgin’in vücut diline bakılınca, infial yaratacak bir olaydan bahsetmediği belli oluyordu. Onu dinleyen muhabirler bile, “Sayın Sezgin siz ne demek istiyorsunuz” diye sormadı. Çünkü TFF, hakemler gibi dış unsurları suçladığını tahmin etmek pek de zor değildi. Ama mevcut yönetimin ilk görev gününden beri yaşadığı skandalların birikimi işi bu noktaya kadar getirdi.

Skandalsız gün geçmedi ki!

Yeni transfer Lukas Podolski’nin isminin tişörtlere ‘Lucas’ diye basılması, Grosskreutz için FIFA’ya yanlış evrak yollanması, “Denayer’in değerini 30 milyon Pound diye biliyorduk” gafı, potadaki Kizer kriziyle gelen hükmen yenilgi, Alex’in kitabında yer almayan ve medya trolleri tarafından uydurulan şike sözlerinden resmi sitede alıntı yapılması, “Federasyondan avans aldık o yüzden eleştiremiyoruz” itirafı gibi daha pek çok skandal, halihazırda keskin bir önyargı yaratmış durumda.

Gündem aleyhte değişiyor!

Nasuhi Sezgin de bu birikimden nasibini aldı! Maalesef spor yöneticileri, maçlardan sonra ne konuşacaklarını bilmeden mikrofon başına geçiyorlar. Kitlelere hitap etmek zor iştir, eğitim ve tecrübe gerektirir. Artık her söz provokasyona açık, sosyal medya ciddi bir tehlike. Levent Nazifoğlu’nun da zaman zaman bu tür çıkışlarına şahit oluyoruz. Yöneticilerin gündem değiştirme özellikleri elbette olmalıdır, ama kulübün aleyhine değil, lehine olmak şartıyla.

Kimler geldi, kimler geçti

Özellikle de Galatasaray gibi sıradan yöneticilerinin bile başkan olabildiği, kaliteli yönetimleriyle tanınan bir kulübün geldiği nokta, camiayı yaralıyor. Ünal Aysal döneminde Ali Dürüst’lü, Adnan Öztürk’lü yönetim, rahmetli Özhan Canaydın, Mehmet Cansun, hatta Faruk Süren’li dönemlerdeki kalite, Galatasaray’ın gücünü hissettiriyordu. Bir de Abdurrahim Albayrak gibi iş bitiren, sorun çözen yönetici tarzı var, ki Albayrak görev yaptığı her dönem şampiyonluk yaşadı.

Taraftarın buna hakkı var

Bunlar tesadüf değil; taraftarlar maç sonunda sitem eden, siteye yazı koymaktan başka icraatı olmayan, kulübün haklarını savunamayan yönetici istemiyor. ‘Sehven’ gündem olan değil, gündem yaratan yönetici istiyor. Ne iş yaptığı belli  yönetici istiyor. Galatasaray’la tanınan değil, Galatasaray’ı tanıtan yönetici istiyor. Buna da hakları var...

Dursun Özbek küplere bindi

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Dursun Özbek’in, Antalya maçı sonrası Nasuhi Sezgin’in dile getirdiği cümleler nedeniyle öfkeden küplere bindiği öğrenildi. Derhal yöneticilere talimat veren Özbek, 25 Mart’taki mali genel kurula kadar kimsenin zorunlu olmadıkça medyaya konuşmamasını istedi.

‘Sehven’ dedi istifa etti

Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, “Bizim takım zaman zaman bazı puanları bilerek kaybetti, dışarıdan gelen telkinlerle kaybetti” sözleri nedeniyle resmi siteden bir açıklama yayınladı ve Sportif A.Ş.’deki futbolla ilgili görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Sezgin, “Bildiğiniz nedenlerle kaybettik” demek isterken, bu ifadeleri sehven kullandığını belirtti ve aslında hakem hatalarını kast ettiğini dile getirdi. Nasuhi Sezgin mevcut yönetimdeki görevine ise devam ediyor.

Sadece Sezgin kulübe ödetti

Deplasmana giden tüm yöneticilerin masrafları kendi cebinden verdiği, sadece Nasuhi Sezgin’in faturayı kulübe ödettiği öğrenildi. Başkan Dursun Özbek, bu konuda da idarecilere sınır koymaya karar verdi.

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