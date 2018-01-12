Sizi 20 milyon Eurodan kurtarıyoruz

Turuncu lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, geçtiğimiz günlerde İspanya'ya çıkarma yapmış ve Barcelona'dan ayrılma kararı alan Arda Turan'a, "Bize gel" demişti.

Milli futbolcunun olumlu yanıtı sonrası Barça ile yürütülen pazarlıklar da nihayete erdi. Başakşehir'in Arda'yı 1.5 sezon kiralama fikrine ilk etapta sıcak bakmayan Katalan temsilcisi, "10 milyon Euro verin, Arda'nın tapusunu alın" ısrarındaydı.

Başakşehir cephesi, dün şu sözlerle rest çekti: "Sizi vergiler dahil 20 milyon Euro'dan kurtarıyoruz. Üstelik oyuncunun bonservisi sizde kalıyor."

Son teklif Barça'nın inadını kırarken, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün avukatları ve Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'la bu sabah İspanya'ya uçacak ve transferi resmileştirecek. Arda Turan'ın bu akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gelmesi hatta uçaktan Başakşehir forması ile inmesi bekleniyor.

'YÜZDE 99 BİTTİ'

Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun Başakşehir'e imza atacağını ilan etti. A Spor'a konuşan Bulut, "Başakşehir'e 'evet' dedik. Barcelona da yarın (bugün) yüzde 99 'evet' diyecek. Küçük pürüzler kaldı" açıklamasını yaptı.