Sivasta şok görüntü ortaya çıktı

Sivas'ta şok görüntü ortaya çıktı
Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş ile Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal arasında çıkan tartışma sonrası gerilim yaşanmıştı.
Karşılaşmada sinirlerine hakim olamayan Hasan Şaş, Oray Baykal'ın hakeme itirazları sonrası 12.dakikada Sivas kulübesine doğru yürümüştü.
Araya giren Fatih Terim, kulübesini sakinleştirirken, maçtan günler sonra kulübede yaşananlarla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.
Hasan Şaş'ın kulübeden çıkarak tribünlere doğru hakaret ettiği iddia edildi.
Önce protokol tribününe seslenen Hasan Şaş'ın ardından taraftarlara dönerek "Sat..ş k..." ifadesini kullandığı ifade edildi.
Bu görüntüler Sivasspor taraftarının tepkisini çekti.
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