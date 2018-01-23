Janssen'den yine kötü haber geldi

Janssen'den yine kötü haber geldi

8 Aralık’taki Bursa maçında sakatlanan Hollandalı yıldız, geçmeyen ödemi yüzünden psikolojik olarak çöktü. Sağlık heyetinin son yaptığı tetkiklerde kemikte ödem çıktı.
PSG'den sürpriz transfer

PSG'den sürpriz transfer

Fransa Ligi'nin lideri Paris Saint-Germain, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki Lassana Diarra'yı kadrosuna kattı.
Sessegnon imzayı attı

Sessegnon imzayı attı

Gençlerbirliği, forvet hattını Sessegnon ile güçlendirdi. Başkent temsilcisi Beninli oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Bursaspor'dan flaş transfer

Bursaspor'dan flaş transfer

Bursaspor, Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu ve oyuncunun kulübüyle her konuda anlaştığını açıkladı.
İşte Baroni'nin yeni takımı

İşte Baroni'nin yeni takımı

Eski Fenerbahçeli Baroni, Paulista Eyalet ligi takımlarından Sao Caetano'ya transfer oldu.
Golcünün 'kral'ı geliyor! 42 maçta 33 gol

Golcünün 'kral'ı geliyor! 42 maçta 33 gol

Kara Kartal, forvet transferinde B Planı’nı Aytemiz Alanyaspor’un Brezilyalı yıldızı Vagner Love olarak belirledi. Yönetim, 33 yaşındaki Gol kralı için kulübüne 3 milyon euro’luk (14 milyon tL) teklifte bulundu.
Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Gol yollarında sancılı olan Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosunu renklerine katmasına rağmen bu sıkıntıyı henüz çözemedi.
Geri dönüyor: Bu iş burada bitmedi

Geri dönüyor: Bu iş burada bitmedi

Galatasaray'da güven tazelemek ve görev süresini uzatmak için erken seçime giden Dursun Özbek, beklemediği bir sonuçla karşılaşmış ve başkanlığı Mustafa Cengiz'e kaptırmıştı.

Sivas Belediyesi'nden ilginç Robinho paylaşımı

Demir Grup Sivasspor'un anlaştığı Brezilyalı ünlü futbolcu Robinho için, Sivas Belediyesi ilginç bir paylaşım yaptı.

Sivas Belediyesinden ilginç Robinho paylaşımı

Robinho'nun Demir Grup Sivasspr'a transferi kentte büyük coşku yarattı. Sivas Belediyesi de twitter hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Sivas kent girişindeki nüfus tabelasına Robinho'nun futoğrafyıla birlikte 'Nüfus 336 bin + 1 Robinho' görseli paylaşıldı. Paylaşılan görselde, "Sevgili Robinho, Sivas Belediesi mücavir alanları içerisine hoş geldin. Seninle fotoğraf çektirmek ve imza almak için acele etmiyoruz. Nasıl olsa su, doğalgaz ve kentkart abonelik işlemleri için bize geleceksin" ifadelerine yer verildi.

Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geldi

Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geldi

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Trabzonspor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

Trabzonspor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı


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Sivas Belediyesinden ilginç Robinho paylaşımı

Sivas Belediyesi'nden ilginç Robinho paylaşımı

Demir Grup Sivasspor'un anlaştığı Brezilyalı ünlü futbolcu Robinho için, Sivas Belediyesi ilginç bir paylaşım yaptı.
Dünyaca ünlü yıldız İstanbula geldi

Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geldi

Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Sivasspor'un gün içerisinde anlaşmaya vardığını açıkladığı dünyaca ünlü yıldız Robinho İstanbul'a geldi.
Yaralı Kartal

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Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.
Trabzonspor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

Trabzonspor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda Burak Yılmaz(13') ve Okay Yokuşlu(83')'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Sivasspor'un tek golünü ise 32. dakikada Muhammet Demir kaydetti.
Soldado oyuna girdi, Fenerbahçe farka koştu

Soldado oyuna girdi, Fenerbahçe farka koştu

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sezona suskun başlayan Soldado'nın hat-trick yaparak yıldızlaştığı karşılaşmada rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.
Ve işte imzaladı..

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