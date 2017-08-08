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Sissoko transferinde flaş gelişme

"50. yılda şampiyonluk" parolasıyla yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, ligde pazar günü iç sahada oynayacağı Konyaspor maçına hazırlanırken, transfer çalışmaları da aynı hızla devam ediyor.

Kamil Cörekçi, Theo Bongonda, Juraj Kucka ve Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Bordo Mavililer, şimdi de Fransa Milli Takımı ve Tottenham'ın orta sahası Moussa Sissoko için girişimlerini hızlandırdı.

Satmak istiyorlar ama...

EURO 2016'da sergilediği harika performansla Newcastle United'dan Tottenham'a tam 35 milyon euroluk bonservisle transfer olan 27 yaşındaki orta saha geçen sezon Londra ekibinde beklentileri karşılayamamış ve bu sezon da satış listesine konmuştu.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Tottenham oyuncuyu kesinlikle satmak istiyor ancak Trabzonspor'un da maddi gücünden dolayı sadece kiralama teklifi yaptığı biliniyor.

Bordo Mavililer kiralık teklifini yinelerken, Tottenham ise satış konusunda ısrar ediyor. Tottenham'ın Sissoko için verdiği parayı mutlaka kasasına geri koymak istediği belirtiliyor.

Fransız oyuncu geçen sezon 34 maça çıkmasına rağmen sadece 4 asistlik performans ortaya koyabilmişti.

İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

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İşte Burak Yılmazın maliyeti

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