Sinan Gümüşün yerine o geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, takımdan ayrılması beklenen Sinan Gümüş'ün yerine sürpriz bir ismin gündeme geldiği belirtildi.

Galatasaray'da transfer olma ısrarını sürdüren Sinan Gümüş'le yolar ayrılıyor. Sinan'ın yerine de transfer yapmayı planlayan sarı kırmızılı yönetim sürpriz bir hamle ile Brezilyalı futbolcu Welliton'la görüşmelere başladı.

Süper Lig'de son olarak Kayserispor forması giyen 30 yaşındaki Welliton alacakları ödenmediği gerekçesiyle sezonun başlamasına kısa bir süre sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etmişti.

Brezilyalı oyuncu kariyerinde Spartak Moskova, Gremio, Sao Paulo, Celta Vigo'nun yanı sıra Türkiye'de Mersin İdmanyurdu formaları giymişti.

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