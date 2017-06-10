Sinan Gümüşte flaş gelişme!

Galatasaray’daki geleceği bir süredir belirsiz olan ve Portekiz ekibi Benfica’nın ısrarla istediği konuşulan Sinan Gümüş’te flaş bir gelişme yaşanmıştı.

Portekiz temsilcisi yaptığı resmi açıklamayla Sinan için bir girişimde bulunmadıklarını söylemişti.

Sezonun son haftalarında başarılı bir performans sergileyen Sinan konusunda Sarı-Kırmızılılar’ın, oyuncunun menaceriyle masaya oturacağı bildirildi.

Şu an 600 bin Euro kazanan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun 2019’da bitecek sözleşmesinin 4 yıl daha uzatılması ve senelik aldığı ücrete de 500 bin Euro zam yapılmasının planlandığı konuşuluyor.