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Sinan Gümüş piyangosu

Alman ekibi Hamburg'un, Galatasaray'dan Sinan Gümüş'ü 6 milyon Euro'ya transfer edeceği öne sürüldü.

Sinan Gümüş piyangosu

Süper Lig'de yeni sezona gümbür gümbür başlayan Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Sinan Gümüş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten 23 yaşındaki futbolcunun Hamburg'a transfer olacağı ileri sürüldü.

Alman basınından Sky Sport'ta yer alan habere göre, Augsburg ile oynadıkları Bundesliga maçında çapraz bağları kopan ve yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalması beklenen Nicolai Müller'in boşluğunu Sinan ile doldurmayı planlayan Lacivert-Beyazlı kulüp, 6 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Schalke de devrede

Portekiz devi Benfica'nın da uzun süredir ilgilendiği Sarı-Kırmızılı oyuncu için Schalke 04'ün de nabız yokladığı vurgulandı.

2014 yılında Stuttgart'tan bedelsiz olarak Cim Bom'a katılan Sinan Gümüş, Galatasaray formasıyla 60 resmi karşılaşmada boy gösterdi ve 19 gol-8 asistlik performans sergiledi.

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