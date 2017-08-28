Sinan Gümüş milli arada gidebilir

Sinan Gümüş için gelen transfer tekliflerinin artmasının ardından genç yıldızın geleceğinin, bu milli arada netleşmesi bekleniyor.

Benfica’nın ardından Alman kulüpleri Schalke 04 ve Hamburg’un devreye girdiği Sinan Gümüş için gelen transfer tekliflerinin artmasının ardından genç yıldızın geleceğinin, bu milli arada netleşmesi bekleniyor.

Benfica’nın 4.5 milyon Euro, Hamburg’un ise 6 milyon Euro vermeye hazır olduğu Sinan için Schalke’nin de 5.5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öne sürüldü. Bu gelişmeler ışığında Sinan’ın, milli arada gönderilmesi ve kulübe gelir sağlanması düşünülüyor.