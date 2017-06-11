Sinan Gümüş gerçeği ortaya çıktı!

Sinan Gümüş ile ilgilenmediğini duyuran Benfica'nın, Galatasaraylı futbolcuyu transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. Lizbon ekibinin bu yola geçmişte de birçok kez başvurduğu tespit edildi.

Galatasaraylı Sinan Gümüş'ün Benfica transferinde tüm kapıların kapanmadığı ortaya çıktı. Portekiz ekibi geçtiğimiz günlerde oyuncuyu transfer etme düşüncesinde olmadığı yönünde bir açıklama yayınlasa da, sarı-kırmızı futbolcuyla ilgilenmeye devam ettiği öğrenildi.

Mayısta yalanla, temmuzda al!

Sezon içinde Sinan'ı scout ekiplerine izlettiren ve olumlu rapor alan Benfica'nın, geçmişte de benzer şekilde oyuncu transferi gerçekleştirdiğine dikkat çekildi. İsmi kulüple anılan bir çok oyuncunun yalanlandığı ancak bir kaç ay sonrasında bu isimlerin transferinin gerçekleştiği vurgulandı.

Rafa ve Zivkovic örnekleri

Son dönem örneklerden öne çıkanlar Rafa ve Zivkovic ikilisiydi. Kırmızı-beyazlılar, geçen yılın Mayıs ayında bir açıklama yaparak, bu isimleri inkar ettiler. Ancak sonrasında Partizan ile de anlaşılmasının ardından Zivkovic temmuzda, Braga ile el sıkışılmasının ardından ise Rafa Ağustos ayında imzayı atarak Lizbon ekibine transfer oldular.

Fiyatta indirim istiyorlar

Benfica'nın Sinan Gümüş transferi için de girişimlerini sürdürdüğü tespit edildi. Ancak Portekiz ekibinin karşısına çıkan rakamlardan memnun olmadığı, ancak talep ettiği fiyatlara inilmesi durumunda transferi gerçekleştireceği belirtildi.

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