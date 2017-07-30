Simon Kjaerden sonra o da gidiyor

Kjaer’in ardından Fenerbahçe’nin bir diğeri stoperi Neustadter de gidebilir. Spartak Moskova,başarılı oyuncuya cazip bir teklifte bulunurken, bonservis olarak da 3 milyon Euro önerildi.

Sarı-Lacivertliler’in geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Roman Neustadter, Moskova yolcusu.

Rusya Milli Takımı’nda forma giyen ve ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası’nda mutlaka yer almak isteyen 29 yaşındaki savunmacı, Spartak Moskova’nın kendisine yaptığı teklifi kabul etti. Spartak, Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından katılacak. Bunu avantaj olarak gören Neustadter, Rusya Milli Takımı’na da çağrılmak için ülkesine dönmek istiyor. Moskova kulübünün Fenerbahçe’ye 3 milyon Euro bonservis teklifinde bulunduğu öğrenilirken, son kararı teknik direktör Aykut Kocaman verecek.

Sezona golle başladı

Kjaer’in gideceği dönemde bir de Neustadter’i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Fenerbahçe’nin, Spartak Moskova’nın teklifine nasıl yanıt vereceği merak konusu. Sarı-Lacivertliler ile 2019’a kadar sözleşmesi bulunan başarılı stoper, Sturm Graz maçında galibiyet golünü atmıştı.

Fanatik