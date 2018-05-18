Simon Kjaer ezeli rakibe
Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer için bomba bir transfer haberi ortaya çıktı.
Sevilla, Danimarkalı stoper için Galatasaray'a haber gönderdi.
Galatasaray'da Maicon'un durumu muamma. Aynı şekilde Denayer'in durumu da sallantıda.
Gelecek sezon için alttan alta stoper görüşmeleri devam ederken Sevilla, Fenerbahçe'den transfer ettiği Simon Kjaer'i G.Saray'a önerdi.
Barcelona'dan Yerry Mina'yı almak isteyen İspanyol kulübü, Lenglet'i elinde tutabilirse maaş dengesi açısından Danimarkalı stoperi, G.Saray'a gönderebileceklerini iletti.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Göztepe maçı sonrasında kiralama konusunda temaslarda bulunabileceği ifade edildi.
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