Canlı yayında ayrılığı açıkladı

Canlı yayında ayrılığı açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon sonunda bordo mavili kulüpten ayrılacağını açıkladı.
Ryan Donk'ta son dakika

Ryan Donk'ta son dakika

Ligin ilk yarısını kadro dışı geçiren ve Fatih Terim göreve geldikten sonra 11’in değişmez ismi olan Ryan Donk’la yeni sözleşme yapılacak.
Kartal'a golcü sol kanat

Kartal'a golcü sol kanat

Belçika basını, Beşiktaş'ın Anderlecht forması giyen Henry Onyekuru'yu kiralamak istediğini yazdı.
Ben Yedder bombası

Ben Yedder bombası

Galatasaray, Sevilla'nın yıldız futbolcusu Wissam Ben Yedder'i transfer listesine ekledi.
Buffon ayrılığı açıkladı

Buffon ayrılığı açıkladı

Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Jeremain Lens'e talip var

Jeremain Lens'e talip var

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un, Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.
Elano bombası! Geri dönüyor

Elano bombası! Geri dönüyor

Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Brezilyalı yıldız Elano Süper Lig'e geri dönüyor.
Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Trabzonspor'da mutsuz olan Arjantinli yıldız Sosa, eski takımı Beşiktaş'a haber gönderdi.

Simon Kjaer ezeli rakibe

Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer için bomba bir transfer haberi ortaya çıktı.

Simon Kjaer ezeli rakibe

Sevilla, Danimarkalı stoper için Galatasaray'a haber gönderdi.

Galatasaray'da Maicon'un durumu muamma. Aynı şekilde Denayer'in durumu da sallantıda.

Gelecek sezon için alttan alta stoper görüşmeleri devam ederken Sevilla, Fenerbahçe'den transfer ettiği Simon Kjaer'i G.Saray'a önerdi.

Barcelona'dan Yerry Mina'yı almak isteyen İspanyol kulübü, Lenglet'i elinde tutabilirse maaş dengesi açısından Danimarkalı stoperi, G.Saray'a gönderebileceklerini iletti.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Göztepe maçı sonrasında kiralama konusunda temaslarda bulunabileceği ifade edildi.

Ryan Donk'ta son dakika

Ryan Donk'ta son dakika

Bu 6 ismi kesinlikle kadroda görmek istemiyor

Bu 6 ismi kesinlikle kadroda görmek istemiyor

Ben Yedder bombası

Ben Yedder bombası


 

Fotomaç

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Simon Kjaer ezeli rakibe

Simon Kjaer ezeli rakibe

Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer için bomba bir transfer haberi ortaya çıktı.
Ryan Donkta son dakika

Ryan Donk'ta son dakika

Ligin ilk yarısını kadro dışı geçiren ve Fatih Terim göreve geldikten sonra 11’in değişmez ismi olan Ryan Donk’la yeni sözleşme yapılacak.
Bu 6 ismi kesinlikle kadroda görmek istemiyor

Bu 6 ismi kesinlikle kadroda görmek istemiyor

Aslan’ın hocası Fatih Terim, bir yandan alınacak oyuncuların listesini hazırlarken, diğer taraftan gönderilecek futbolcuları belirlemeye çalışıyor.
Ben Yedder bombası

Ben Yedder bombası

Galatasaray, Sevilla'nın yıldız futbolcusu Wissam Ben Yedder'i transfer listesine ekledi.
Fatih Terim yönetime direktifi verdi: Bu ikisini mutlaka alalım

Fatih Terim yönetime direktifi verdi: "Bu ikisini mutlaka alalım"

Bu sezon küme düşen Osmanlıspor’da müthiş bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Serdar Gürler, Galatasaray'a çok yakın.
Galatasaray ve Beşiktaşa yılın transfer çalımı

Galatasaray ve Beşiktaş'a yılın transfer çalımı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki transfer yarışı bu kez lig bitmeden başladı.
Galatasaray ilk transferini yaptı

Galatasaray ilk transferini yaptı

Süper Lig'de şampiyonluğa gün sayan Galatasaray, transferde düğmeye bastı.
Elano geri dönüyor

Elano geri dönüyor

Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Brezilyalı yıldız Elano Süper Lig'e geri dönüyor.
İşte Riekerinkin yeni adresi

İşte Riekerink'in yeni adresi

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Heerenveen, teknik direktörlük görevine Galatasaray'ın eski hocası Jan Olde Riekerink'i getirmek istiyor.
İtalyan devi, Serdar Azizin fiyatını sordu

İtalyan devi, Serdar Aziz'in fiyatını sordu

G.SARAY’DA hiç kimsenin beklemediği bir transfer teklifi ile karşı karşıya kalındı.

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Galatasarayın yıldızı bunalıma girdi

Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Tolga Ciğerci müjdesi

Tolga Ciğerci müjdesi

Sakatlığını atlatan başarılı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyette yüzleri güldürdü. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde ilk...