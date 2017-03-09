Simon Deli bombası!

Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan ve Süper Lig’de 5. sıraya kadar yükselerek gözünü Avrupa kupalarına çeviren Trabzonspor, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor'un, Çek ekibi Slavia Prag forması giyen Fildişi Sahilli stoper Simon Deli’yi listenin ilk sıralarına aldığı öğrenildi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki oyuncu için başkan Muharrem Usta’nın da geniş çaplı bir araştırma başlattığı kaydedildi. Trabzonlu yetkililerin, Deli’nin menajeriyle görüştükleri ve transfer için ön söz aldıkları belirtildi.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın da, scout ekibine defalarca izlettiği Simon Deli hakkında yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi. Yanal’a gelen raporlarda, Fildişi Sahilli futbolcunun sol ayağını çok iyi kullandığı belirtilirken, sürati ve geriden oyun kurma özelliklerinden de övgüyle bahsedildi.

Aynı zamanda ön libero olarak da görev yapabilen Simon Deli, 8 kez de milli oldu.

Haberturk