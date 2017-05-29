Şimdi imza zamanı!

Trabzonspor, Brezilyalı yıldız Fred’in yanı sıra daha önceden görüştüğü diğer isimlerde de bir an önce mutlu sona ulaşmak istiyor.

Brezilyalı yıldız Fred’in yanı sıra daha önceden görüştüğü diğer isimlerde de bir an önce mutlu sona ulaşmak isteyen Trabzonspor, şimdiden Spartak Moskova’da forma giyen stoper Serdar Taşçı, CSKA Moskova’da kariyerine devam eden orta saha oyuncusu Zoran Tosiç ve Osmanlıspor’dan 10 numara pozisyonundaki Badou Ndiaye’ye imzayı attırmak istiyor.

Bu üç oyuncuya da başka takımlardan teklifler geldiği ve Bordo-Mavileler’in de ön protokol yaparak işi sağlama almayı planladığı ifade edildi.

Karadeniz ekibinin kurmaylarının bu hafta içinde Rusya ve Ankara’ya giderek, oyunculardan imzaları alacağı belirtildi.