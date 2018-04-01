Şikeci Trabzonspor diye bağırıyorlarsa demek ki Fenerbahçeyi destekliyorlar

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da Olcay Şahan açıklamalarda bulundu.

Olcay Şahan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Genç oyuncuların bedelini ödedik"

"Trabzonspor'un çok genç oyuncuları var, bugün de onun bedelini ödedik. Tecrübe kazandılar. Takımda çok genç oyuncular olursa, böyle büyük maçlarda sıkıntı yaşayabilirsin. Maalesef bugün o oldu."

"G.Saray taraftarı F.Bahçe'yi destekliyor"

"Galatasaray taraftarını tebrik etmek istiyorum. Şikeci Trabzonspor diye bağırıyorlarsa, demek ki Fenerbahçe'yi destekliyorlar. O yüzden tebrik ediyorum."