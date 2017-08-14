Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Negredo, Pepe, Lens, Medel ve Orkan'ı renklerine katan Beşiktaş, Sosa'nın Milan'dan bonservisini almasını bekliyor. Vida'nın transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dinamo Kiev bonservis bedelini 2 milyon euroya kadar düşürdü.

Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig kulvarında başarı hedefleyen ve bu doğrultuda Negredo, Pepe, Lens, Medel ve Orkan'ı kadrosuna katan Beşiktaş, transfer harekatını tüm hızıyla sürdürüyor.

Juventus'un şampiyonluk ambargosunu kırmak için transfere yaklaşık 200 milyon euro akıtan İtalyan devi Milan'ın gözden çıkardığı Jose Sosa'nın siyah-beyazlı kulübe geri dönme ihtimali yüksek.

İtalyan ekibi Arjantinli oyuncu için 4.5 milyon euro bonservis bedeli isterken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bu rakama sıcak bakmıyor. Orman, Beşiktaş'a dönmek için oldukça istekli olan ve haber gönderen Sosa'nın bonservisini almasını bekliyor. Teknik direktör Şenol Güneş, 3 kulvarda güreşecek takımı için bol alternatifli bir kadro istiyor. Bu nedenle tecrübeli hoca, 32 yaşındaki oyuncunun takıma dönmesi yönünde talimat verdi.

Vida'da Dinamo Kiev 2 milyon euroya kadar düştü

Domagoj Vida cephesinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak'ta boşa çıkacak olan Hırvat stoperden para kazanmak isteyen Dinamo Kiev, bonservis bedelini 2 milyon euroya kadar indirdi.

Vida ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ın bu transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

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