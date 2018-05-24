Sezonun transfer bombası Fenerbahçeden

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SİSTEM ADAMI

Boşnak yıldız, 9 gol, 16 assitlik performansıyla Başakşehir'in şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdürmesinde önemli pay sahibi oldu. Aykut Kocaman, tarz olarak Dirk Kuyt'a benzettiği Visca'nın, oyun sisteminin önemli parçalarından biri haline geleceğine inanıyor. 28 yaşındaki futbolcu, hücumdaki üretkenliği kadar savunmaya verdiği destekle de dikkat çekiyor. Defansif yönü güçlü olan Boşnak oyuncu, zaman zaman sağ bek olarak da görev yaptı.

PARA ARTI TAKAS

Kongrenin ardından Aykut Kocaman'ın göreve devam etmesi halinde, yeni yönetimin ilk işi Başakşehir ile pazarlık masasına oturmak olacak. Fenerbahçe'nin paranın yanı sıra Aatif, Ozan Tufan, İsla gibi isimleri takasta önermesi bekleniyor. Ayrıca Başakşehir'in farklı bir oyuncu talebine de açık olacaklar. Kulüplerin anlaşması halinde Visca ile, Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan, vatandaşı Ömeroviç görüşme gerçekleştirecek. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Boşnak yıldızın Sarı- Lacivertliler'e sıcak baktığı öne sürüldü.

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