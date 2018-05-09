Sezonun ilk bombası Başakşehirden

Bu sezon şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir transfer çalışmalarına erken başladı.

Medipol Başakşehir sezon bitmeden transfer harekatına başladı. Bu sezon şampiyonluk yarışını sürdüren İstanbul ekibi Portekizli orta saha Ruben Ribeiro için Portekiz'e çıkarma yaptı.

2 Milyon Euroluk teklif

Medipol Başakşehir Sporting Lizbon'un devre arasında Rio Ave'den 400 bin Euro'ya kadrosuna kattığı 30 yaşındaki oyuncusu için 2 milyon Euroluk teklif yaptı. Portekiz ekibinin ise yenetekli futbolcu için 4 milyon Euro istedi.

Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği orta saha oyuncusunun transferini sezon sonuna kadar bitirmesi bekleniyor.

Sağ ve sol kanat oynayabiliyor

Bu sezon Rio Ave ve Sporting Lizbon formasıyla 39 maça çıkan Ribeiro 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Asıl mevkisi forvet arkası olan 30 yaşındaki futbolcu sağ ve sol kanat da oynayabiliyor.

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