Sezon sonunda transfer bombası patlıyor

İngilizler, Galatasaray'ın Manchester United'ın Belçikalı orta saha oyuncusu Fellaini'ye talip olduğunu öne sürdü. İddiaya göre kontratı bitecek olan tecrübeli futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş kapışıyor.

Fernando transferinden önce Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Belçikalı orta saha oyuncusu Fellaini ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz medyasına göre Sarı-Kırmızılılar, Manchester United'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyu tekrar gündemine aldı.

Hatta Galatasaray'ın Fellaini için Beşiktaş'la kapıştığı ileri sürülüyor. Haberlerde, Manchester United'ın deneyimli oyuncuya 1 yıllık yeni kontrat önerdiği, Fellaini'nin ise 2 yıllık mukavele talep ettiği ve bu nedenle tarafların anlaşamadığı belirtiliyor.

Mourinho: Beni almak daha kolay

Manchester United'ın teknik patronu Jose Mourinho, sezon başında Cim Bom'un Fellaini'yi transfer etme girişimini, "Şu an Galatasaray için beni almak, Fellaini'yi almaktan daha kolay" sözleriyle yorumlamıştı. Ancak tecrübeli futbolcu bu sezon Premier Lig'de 12 maçta sadece 408 dakika şans bulabildi.

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