Sezon sonunda imzayı atıyor

UEFA'nın Galatasaray'a vereceği ceza belli oldu

UEFA’nın 11 Mayıs’ta açıklayacağı karara göre sarı-kırmızılılara Avrupa’dan men cezası ya da transfer yasağı söz konusu değil. İlk planda 65 milyon Euro’luk takım bütçesi düşürülecek.