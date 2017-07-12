Sevillanın transferi Galatasarayı daha çok sevindirdi

Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Lille'in sağ beki Sebastien Corchia, Sevilla'ya transfer oldu.

Galatasaray, sağ bek için Sevilla'dan Mariano ile anlaşma sağlarken, uzun süre gündemde olan bir başka futbolcu Sebastien Corchia ise Sevilla'nın yolunu tuttu.

Sevilla resmi sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra, resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Fransız futbolcu için Sevilla'nın Lille kulübüne 5 milyon Euro ödemesi bekleniyor.