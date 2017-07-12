Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Lille'in sağ beki Sebastien Corchia, Sevilla'ya transfer oldu.
Büyük müjde! Cavanda'ya talip var

Büyük müjde! Cavanda'ya talip var

Sivasspor, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Cavana için harekete geçti.
Tamer Tuna Beşiktaş'tan o ismi istiyor

Tamer Tuna Beşiktaş'tan o ismi istiyor

Kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Tolga Zengin’i düşünüyor. Teknik direktör Tamer Tuna, Beşiktaş’tan öğrencisine bizzat teklifte bulunacak.
Mesut Özil'den kafaları karıştıran transfer açıklaması

Mesut Özil'den kafaları karıştıran transfer açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, tercihinin takımda kalmaktan yana olduğunu belirtti.
Atletico Madrid'ten olaylı transfer!

Atletico Madrid'ten olaylı transfer!

FIFA tarafından 2018 ocak ayına kadar transfer yasağı olan Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun en tartışmalı transferlerinden birini gerçekleştirdi.
Bilic Süper Lig'den bir yıldızı daha kaptı

Bilic Süper Lig'den bir yıldızı daha kaptı

Osmanlıspor, son dönemlerde ismi büyük kulüplerle anılan Badou Ndiaye konusunda West Ham United ile anlaşmaya vardı.
Aboubakar'dan Beşiktaş'ı şok eden açıklama!

Aboubakar'dan Beşiktaş'ı şok eden açıklama!

Porto ile idmanlara başlayan Vincent Aboubakar geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
James Rodriguez'in yeni adresi belli oldu

James Rodriguez'in yeni adresi belli oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez'i 2 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Lille'in sağ beki Sebastien Corchia, Sevilla'ya transfer oldu.

Sevillanın transferi Galatasarayı daha çok sevindirdi

Galatasaray, sağ bek için Sevilla'dan Mariano ile anlaşma sağlarken, uzun süre gündemde olan bir başka futbolcu Sebastien Corchia ise Sevilla'nın yolunu tuttu.

Sevilla resmi sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra, resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Fransız futbolcu için Sevilla'nın Lille kulübüne 5 milyon Euro ödemesi bekleniyor.

Atletico Madrid'ten olaylı transfer!

Atletico Madrid'ten olaylı transfer!

James Rodriguez'in yeni adresi belli oldu

James Rodriguez'in yeni adresi belli oldu

Diego Costa için ilk teklif bu hafta yapılacak

Diego Costa için ilk teklif bu hafta yapılacak


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Atletico Madridten olaylı transfer!

Atletico Madrid'ten olaylı transfer!

FIFA tarafından 2018 ocak ayına kadar transfer yasağı olan Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun en tartışmalı transferlerinden birini gerçekleştirdi.
Sevillanın transferi Galatasarayı daha çok sevindirdi

Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Lille'in sağ beki Sebastien Corchia, Sevilla'ya transfer oldu.
James Rodriguezin yeni adresi belli oldu

James Rodriguez'in yeni adresi belli oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez'i 2 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.
Diego Costa için ilk teklif bu hafta yapılacak

Diego Costa için ilk teklif bu hafta yapılacak

Chelsea'den ayrılması beklenen ve Beşiktaş'la da adı anılan Diego Costa için Atletico Madrid'in Londra ekibine bu hafta teklif yapması bekleniyor.
Çinden Arda Turana dudak uçuklatan teklif

Çin'den Arda Turan'a dudak uçuklatan teklif

Barcelona’da forma giyen yıldız futbolcu Arda Turan’a astronomik bir transfer teklifi geldi.
Galatasarayın transferini bitirdiği yıldıza son anda yeni talip çıktı

Galatasaray'ın transferini bitirdiği yıldıza son anda yeni talip çıktı

Galatasaray'ın transferini bitirme aşamasına geldiği iddia edilen Belhanda ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sevilla teknik direktörü Berizzo Faslı oyuncu ile ilgilendiklerini açıklandı.
Hoca resmen açıkladı: Beşiktaş oyuncumla ilgileniyor

Hoca resmen açıkladı: Beşiktaş oyuncumla ilgileniyor

Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, Türk kulüplerini yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.
Asrın transfer bombası: Cristiano Ronaldo

Asrın transfer bombası: Cristiano Ronaldo

İspanyol devi, Cristiano Ronaldo’yu takımda tutmak istese de, o kararından vazgeçmiyor. Ronaldo’yu isteyen kulüplerden Manchester United’ın 200 milyon Euro, PSG’nin ise 140 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı konuşuluyor.
Real Madridte Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Hakkında 15 milyon dolar vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açılan Portekizli yıldızın, İspanya'dan ayrılma isteğini kulübüne bildirdiği iddia edildi.
Şok suçlama! Ronaldo hakim karşısına çıkıyor!

Şok suçlama! Ronaldo hakim karşısına çıkıyor!

Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, vergi kaçırma suçlamasından hakim karşısına çıkacak.
Enes Ünalın sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı!

Enes Ünal'ın sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı!

Manchester City'den Villarreal'e 14 milyon euro'ya transfer olan Enes Ünal'ın sözleşmesine '50 milyon euro'luk' madde koydular....
Messiden sonra Ronaldo da yargılanacak!

Messi'den sonra Ronaldo da yargılanacak!

İspanyol maliyesinin, imaj gelirlerinden vergi kaçırdığı iddiasıyla Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında savcılığa suç duyurusunda...
Real Madrid ilk transferini yaptı

Real Madrid ilk transferini yaptı

Atletico Madrid'in, Alaves'e kiraladığı Fransız savunma oyuncusu Theo Hernandez'in transferi konusunda Real Madrid'le anlaştığı ve sağlık kontrolünden...
Coutinho bombası! Tam 90 milyon euro...

Coutinho bombası! Tam 90 milyon euro...

Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'nun Barcelona'ya transferi konusunda Katalan ekibiyle her konuda anlaştığı, geriye ise 90 milyon...
Galatasarayla ismi geçen Mangaladan açıklama geldi!

Galatasaray'la ismi geçen Mangala'dan açıklama geldi!

Galatasaray ile ismi anılan Eliaquim Mangala, gelecek sezon İspanya’da kalmasının zor olduğunu açıkladı....
Xabi Alonsodan Barcelona itirafı!

Xabi Alonso'dan Barcelona itirafı!

Bayern Münih'in İspanyol orta saha futbolcusu Xabi Alonso, 2009'da Real Madrid'e imza atmadan önce Barcelona'ya transfer olmaya...