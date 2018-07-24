Servet gibi teklifi elinin tersiyle itti

Sarı-Lacivertli ekibin Faslı yıldızına büyük ikramiye isabet etti ama Dirar bunu elinin tersiyle itti.

Fenerbahçe'nin sağ kanadında görev alan Nabil Dirar için transfer iddiası ortaya atıldı.

BeIn Sports Haber'in iddiasına göre Nabil Dirar, Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifi geri çevirdi ve Fenerbahçe'de kalmayı seçti.

Dirar'ın transfer görüşmeleri için Fenerbahçe'nin İsviçre'deki kampına geç katıldığı iddia edildi.

Geçen sezon Monaco'dan 3.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Dirar'ın 2020 yılına kadar sarı lacivertli takım ile sözleşmesi bulunuyor.