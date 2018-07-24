Milan'a süper haber

Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Servet gibi teklifi elinin tersiyle itti

Sarı-Lacivertli ekibin Faslı yıldızına büyük ikramiye isabet etti ama Dirar bunu elinin tersiyle itti.

Servet gibi teklifi elinin tersiyle itti

Fenerbahçe'nin sağ kanadında görev alan Nabil Dirar için transfer iddiası ortaya atıldı.

BeIn Sports Haber'in iddiasına göre Nabil Dirar, Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifi geri çevirdi ve Fenerbahçe'de kalmayı seçti.

Dirar'ın transfer görüşmeleri için Fenerbahçe'nin İsviçre'deki kampına geç katıldığı iddia edildi.

Geçen sezon Monaco'dan 3.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Dirar'ın 2020 yılına kadar sarı lacivertli takım ile sözleşmesi bulunuyor.

Phillip Cocu biletini kestiği yıldıza La Liga'dan talip var

Phillip Cocu biletini kestiği yıldıza La Liga'dan talip var

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü 1 hafta içinde kampa katılacak

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü 1 hafta içinde kampa katılacak

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu


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Servet gibi teklifi elinin tersiyle itti

Servet gibi teklifi elinin tersiyle itti

Sarı-Lacivertli ekibin Faslı yıldızına büyük ikramiye isabet etti ama Dirar bunu elinin tersiyle itti.
Phillip Cocu biletini kestiği yıldıza La Ligadan talip var

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Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun da gözüne giremeyen ve gönderilecek futbolcular listesine eklenen Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.
Fenerbahçenin yeni golcüsü 1 hafta içinde kampa katılacak

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü 1 hafta içinde kampa katılacak

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Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligindeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

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Transfer bitti! 1 yıllığına kiralandı

Transfer bitti! 1 yıllığına kiralandı

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Guardioladan Cocuya golcü kıyağı

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Fenerbahçenin teklifini kabul etti

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Barcelonanın stoperi Fenerbahçeye

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Fenerbahçede ikinci Jack Wilshere vakası

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İspanyollar bombayı patlattı! Emre Mor Süper Lig devine

İspanyollar bombayı patlattı! Emre Mor Süper Lig devine

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Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

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