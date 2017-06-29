Serie Adan Sneijdere 2 yıl için 5 milyon euroluk teklif

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Wesley Sneijder'e, Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın, 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifi yaptığı iddia edildi.

Başkan Dursun Özbek'in Sniejder'in geleceği hakkında ''Önümüzdeki hafta oturup konuşacağız'' demesinden kısa süre sonra Hollandalı futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınından Mediaset ve Sky Sports Italia, Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın, 33 yaşındaki futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini iddia etti.

Sarı-Kırmızılarla 1 sezon daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu için teklif edilecek bonservis bedeli ile ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, bu iddia özellikle sosyal medyada Sampdoria taraftarlarını büyük heyecana soktu.