Dani Alves'te flaş gelişme

Dani Alves'te flaş gelişme

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F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

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Pepe böyle ikna edilecek!

Pepe böyle ikna edilecek!

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"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına konuk olan Zeki Yavru, Trabzonspor'la sözleşmesini feshetmesinin ardından ses getiren açıklamalar yaptı.
İşte Moussa Sow'un yeni adresi

İşte Moussa Sow'un yeni adresi

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Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

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Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Başakşehir’de harika bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Serie A'dan Sneijder'e 2 yıl için 5 milyon euroluk teklif

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Wesley Sneijder'e, Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın, 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifi yaptığı iddia edildi.

Serie Adan Sneijdere 2 yıl için 5 milyon euroluk teklif

Başkan Dursun Özbek'in Sniejder'in geleceği hakkında ''Önümüzdeki hafta oturup konuşacağız'' demesinden kısa süre sonra Hollandalı futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınından Mediaset ve Sky Sports Italia, Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın, 33 yaşındaki futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini iddia etti.

Sarı-Kırmızılarla 1 sezon daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu için teklif edilecek bonservis bedeli ile ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, bu iddia özellikle sosyal medyada Sampdoria taraftarlarını büyük heyecana soktu.

Dani Alves'te flaş gelişme

Dani Alves'te flaş gelişme

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Jose Sosa aşkı bitmiyor!

Jose Sosa aşkı bitmiyor!


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Serie Adan Sneijdere 2 yıl için 5 milyon euroluk teklif

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