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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında açılış maçında Kayserispor kendi sahasında Bursaspor'u 2-0'lık skorla yendi ve üst üste 4. resmi maçında da galip gelmeyi başardı.

Sergenin Kayserisporuna yan bakılmıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında çıkışta olan Kayserispor, Bursaspor'u ağırladı.

Kendi sahasından taraftarının desteğini arkasına  alan sarı kırmızılı ekip, rakibini 2-0'lık skorla geçti.

Mücadelenin 19. dakikasında Bursaspor'da Deniz Yılmaz rakibine arkadan yaptığı sert müdahale sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Bu dakikadan sonra Bursaspor rakişbine karşı 10 kişi direnmek zorunda kaldı.

Sergen Yalçın'ın hamlesi golü getirdi

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Sergen Yalçın 2. yarıya değişiklikle başlamayı tercih etti ve hücum hattında Umut Bulut'un yanına Welliton'u aldı. Varela'nın yerine oyuna giren Brezilyalı golcü 49'da sahneye çıktı ve ceza sahası içerisinde topu çok iyi takip ederek takımını öne geçiren golü kaydetti.

Golü bulduktan sonra daha rahat bir görüntü sergileyen Kayserispor gol bulmak için rakip kalede daha fazla görünmeye başladı.

Rotman farkı 2'ye çıkardı

Maçın 79. dakikasında frikik kullanan Kayserispor'da topu dikkatle takip eden Rotman, direkten dönen topu tikledi ve farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Kayserispor'un başına geçtiğinden beri adından sıkça söz ettiren Galatasaray ile Fenerbahçe'yi yenen Sergen Yalçın bu çıkışını sürdürerek başarısını yineledi.

Alınan bu skorla Kayserispor puanını 22'ye yükseltti ve düşme hattında rahat bir nefes alabilmek adına kritik bir galibiyet aldı.

Bursaspor ise 28 puanda kaldı ve Avrupa hedefinden uzaklaşmaya başladı.

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