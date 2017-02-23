Sergene son dakika şoku!

Kayserispor, kendisi gibi tehlikeli bölgede bulunan Çaykur Rizespor ile yarın oynayacağı lig maçı için bugün özel uçakla Rize’ye gidecek. Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle Varela kadroya alınmadı.

Kayserispor'da Varela'dan kötü haber geldi. Porto'dan devre arasında transfer edilen tecrübeli kanat oyuncusu Çaykur Rizespor ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı. Sergen Yalçın'ın en büyük kozlarından biri olan Varela ile çıkılan 3 maçta 3 galibiyet alınmıştı.

Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Uyar, Kayserispor'da sakatlığı nedeniyle Varela'nın kadroya alınmadığını söyledi.

Varela'nın çıktığı 3 maçta Kayserispor'un aldığı sonuçlar

Kayserispor 2 - 0 Bursaspor

Galatasaray 1 - 2 Kayserispor

Kayserispor 4 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının tamamında sahada kalan 32 yaşındaki Portekizli futbolcu Bursaspor maçında sakatlanmış ve ikinci yarıda oyuna devam edememişti.