Sergene son dakika şoku!

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Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Uyar, Kayserispor'da sakatlığı nedeniyle Varela'nın kadroya alınmadığını söyledi.

Varela'nın çıktığı 3 maçta Kayserispor'un aldığı sonuçlar

Kayserispor    2 - 0    Bursaspor

Galatasaray   1 - 2    Kayserispor

Kayserispor   4 - 1    Fenerbahçe

Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının tamamında sahada kalan 32 yaşındaki Portekizli futbolcu Bursaspor maçında sakatlanmış ve ikinci yarıda oyuna devam edememişti.

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