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Sergen Yalçın'dan 10. transfer!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor, Fransız forvet Ryan Isaac Mendes ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

Sergen Yalçından 10. transfer!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Fransız oyuncu Ryan Isaac Mendes ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Fransa'nın Lille takımından 27 yaşındaki forvet Mendes'i 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.

10. transfer oldu

Kayserispor, ara transfer döneminde daha önce Silvestre Varela, Nguemo, Erkan Kaş, Hakan Aslantaş, Douglao, Raheem Lawal, Güray Vural, Rajko Rotman ve Efe Halil Özaslan'ı kadrosuna dahil etmişti.

Sergen:

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Kayserispor 1-1 Beşiktaş


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