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Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor!

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Süper Lig'in yeni takımı Eskişehirspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın'ı gündemine aldı.

Sergen Yalçın Süper Lige geri dönüyor!

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük adayları arasında Sergen Yalçın da girdi.

Antalyaspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay'ın teklifi kabul etmemesi üzerine Hamza Hamzaoğlu ve Mehmet Özdilek ile görüşen Başkan Adil Gevrek, iki tecrübeli teknik adamı gündeme almıştı. Ancak dün Eskişehirspor'da yaşanan gelişmelerden sonra genç teknik adam listenin en başına yerleşti. İstanbul'a dönen Sergen Yalçın ile telefonla görüştüğü bildirildi.

İstanbul'da kamp kuran ve teknik direktör arayışlarını hız kesmeden sürdüren Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Sergen Yalçın bu akşam bir araya gelerek görüşmesi bekleniyor.

Gevrek'in yakın çevresine, 'Lig devam ederken teknik direktör bulmak gerçekten zor. Üç adayla ile görüştük ama bazı sorunlar var. Arkadaşlarımız Sergen ile telefonda görüştüler. Cuma akşamı teklifimizi kendisine ileteceğiz" dediği öğrenildi.

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