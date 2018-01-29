Obra'dan Melih'e tokat

Obra'dan Melih'e tokat

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Banvit evinde Fenerbahçe'yi yendi. Maçtan çok konuşulan ise Fenerbahçe koçu Obradovic'in Kaptan Melih Mahmutoğlu'na tokat atması oldu.
Josef: "Hasan Ali kendini aştı"

Josef: "Hasan Ali kendini aştı"

Süper Lig 19'uncu hafta maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken, sarı-lacivertli ekibe bir puanı getiren golü kaydeden Josef de Souza, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Ekselanslarından 20. şampiyonluk

Ekselanslarından 20. şampiyonluk

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Hırvat Marin Cilic'i 3-2 (6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1) yenen İsviçreli Roger Federer, kariyerinin 20. grand slam şampiyonluğuna ulaştı.
Janssen'den yine kötü haber geldi

Janssen'den yine kötü haber geldi

8 Aralık’taki Bursa maçında sakatlanan Hollandalı yıldız, geçmeyen ödemi yüzünden psikolojik olarak çöktü. Sağlık heyetinin son yaptığı tetkiklerde kemikte ödem çıktı.
PSG'den sürpriz transfer

PSG'den sürpriz transfer

Fransa Ligi'nin lideri Paris Saint-Germain, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki Lassana Diarra'yı kadrosuna kattı.
Sessegnon imzayı attı

Sessegnon imzayı attı

Gençlerbirliği, forvet hattını Sessegnon ile güçlendirdi. Başkent temsilcisi Beninli oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Bursaspor'dan flaş transfer

Bursaspor'dan flaş transfer

Bursaspor, Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu ve oyuncunun kulübüyle her konuda anlaştığını açıkladı.
İşte Baroni'nin yeni takımı

İşte Baroni'nin yeni takımı

Eski Fenerbahçeli Baroni, Paulista Eyalet ligi takımlarından Sao Caetano'ya transfer oldu.

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri döndü

Kemal Özdeş'in istifasının ardından Kasımpaşa'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.

Sergen Yalçın Süper Lige geri döndü

Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'in görevden ayrılmasıyla teknik direktör arayışları hız kazanmıştı. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un yanı sıra Abdullah Ercan ile Sergen Yalçın da gündeme gelmişti.

beIN Sports'un haberine göre Paşa, bu üç teknik adam arasından Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.

45 yaşındaki Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda küme düşme tehlikesi yaşayan Gaziantepspor'da başlamıştı.  Kırmızı siyahlı takımın başında 15 maçta 8  galibiyet ve 3  beraberlik alarak ligde kalmasını sağlayan Yalçın bu başarısıyla dikkat çekmişti.

Sergen Yalçın Gaziantepspor'daki ilk deneyiminin ardından Sivasspor, tekrar Gaziantepspor, Kayserispor ve son olarak Eskişehirspor'u çalıştırmıştı. Genç teknik adam çalıştırdığı 4 takımda teknik direktör olarak çıktığı 81 maçta 257 galibiyet, 25 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti.

Talisca atmaya, Beşiktaş kazanmaya devam ediyor

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Medipol Başakşehir ilk yarıyı lider tamamladı

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Sergen Yalçın Süper Lige geri döndü

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri döndü

Kemal Özdeş'in istifasının ardından Kasımpaşa'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.
Talisca atmaya, Beşiktaş kazanmaya devam ediyor

Talisca atmaya, Beşiktaş kazanmaya devam ediyor

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Medipol Başakşehir ilk yarıyı lider tamamladı

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Fenere gol attı, hayali gerçek oldu

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Fenerbahçeden Paşaya 4 gollü bozgun!

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Biri Gomisi durdursun: 2-0

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