Sergen Yalçın Süper Lige geri döndü

Kemal Özdeş'in istifasının ardından Kasımpaşa'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.

Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'in görevden ayrılmasıyla teknik direktör arayışları hız kazanmıştı. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un yanı sıra Abdullah Ercan ile Sergen Yalçın da gündeme gelmişti.

beIN Sports'un haberine göre Paşa, bu üç teknik adam arasından Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.

45 yaşındaki Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda küme düşme tehlikesi yaşayan Gaziantepspor'da başlamıştı. Kırmızı siyahlı takımın başında 15 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak ligde kalmasını sağlayan Yalçın bu başarısıyla dikkat çekmişti.

Sergen Yalçın Gaziantepspor'daki ilk deneyiminin ardından Sivasspor, tekrar Gaziantepspor, Kayserispor ve son olarak Eskişehirspor'u çalıştırmıştı. Genç teknik adam çalıştırdığı 4 takımda teknik direktör olarak çıktığı 81 maçta 257 galibiyet, 25 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti.