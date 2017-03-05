"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, önemli açıklamalar yaptı. Vural, Sivasspor'a gitmeden önce Beşiktaş'la anlaştığını ifade etti.
Eski hocaya seks şantajı!

Eski hocaya seks şantajı!

Michael Skibbe'nin kız arkadaşıyla çekilmiş özel görüntülerini ele geçiren bir kadın polis memurunun, Alman teknik adama telefonla şantaj yaptığı ortaya çıktı.
Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Divac, Fenerbahçeli Bogdanovic'in gelecek yıl Kings forması giyeceğini açıkladı.
Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.

Sergen Yalçın son dakikada yıkıldı!

Kayserispor ile Kasımpaşa Süper Lig’in 23. haftasında karşılaştı. Mücadele Kasımpaşa'nın son dakikada attığı golle 2-2 sona erdi.

Sergen Yalçın son dakikada yıkıldı!

Süper Lig'de iki formda takımın mücadelesinde Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Kayserispor - Kasımpaşa mücadelesi 2-2 bitti ve puanlar paylaşıldı.

Dakika 25'de Deniz Türüç frikikten attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 42. dakikada Titi penaltıdan bulduğu golle mücadelede beraberliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda 73. dakikada Raheem Lawal Kaysersipor'u tekrardan öne geçirdi. Maçın bu şekilde biteceği düşünülürken Andre Castro  90+3'de attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Kasımpaşa puanını 29'a yükseltirken Kayserispor puanını 26'ya çıkarttı.

Fenerbahçe şampiyonluğu Saracoğlu çimlerine gömdü!

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Sergen Yalçın son dakikada yıkıldı!

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Kayserispor ile Kasımpaşa Süper Lig’in 23. haftasında karşılaştı. Mücadele Kasımpaşa'nın son dakikada attığı golle 2-2 sona erdi.
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