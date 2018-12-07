Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş maçında galibiyeti kaçırdıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Maçtan önce 1 puan iyi derdim ama oynanan oyundan sonra iyi diyemiyorum. Kazanmamız gereken maçtı. Kazanmamız için pozisyon da bulduk. Son dakikada Lucas Villafanez ile kaçırdığımız pozisyon akıllara zarar. Skordan memnun değilim. Oyuna baktığımızda biraz değişim yaşıyoruz. Savunma işini çözmüş gibiyiz. Beşiktaş'a pozisyon vermedik, ben kenardan öyle gördüm, dışarıdan nasıl gözüktü bilmiyorum ama iyiydik. Yavaş yavaş yukarı doğru gidiyoruz. Daha iyi olacağız." dedi.

Lucas Villafanez'in 90+3'te kaçırdığı pozisyon için "Siz olsanız, atar mıydınız*" sorusu üzerine Sergen Yalçın "Ben olsam santra yaparlardı" şeklinde cevap verdi.

İlk oyuncu değişikliği hakını 83'te kullanmasıyla ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Oyuncu değiştirmeye gerek görmedim. Oynayan oyuncuların hepsi ayakta durabiliyordu. Son anlarda yorgunluk oldu ve o yüzden değişiklik yaptık." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Sergen Yalçın "Oyunsal anlamda eksiklerimiz var. Zaman içerisinde çalışarak bu eksiklerimizi de gidereceğimizi umuyorum. Devre arası takviye de yapabiliriz." şeklinde görüş belirtti.