Sergen hakeme ateş püskürdü

Kayserispor'un Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

Son dakikada yediğimiz gol, kazanacağımız, 3 puan alacağımız bir maçı beraberlikle bitirmek zorunda bıraktı bundan dolayı üzgünüz. Ama mücadele gücü yüksek bir maç oldu. İki takım da çok çaba sarf etti. Maç programının çok adaletli olmadığını düşünüyorum. Televizyonun isteğine göre maç yapıyoruz. Perşembe akşamı Fenerbahçe gibi ağır bir rakiple oynayıp 3 gün sonra böyle bir maça çıkmak çok zor. Perşembe günü oynayan 11'le bu maça çıksaydık oyuncuların son 20-25 dakika kaleye gidecek hali kalmazdı. Bugün hamle şansımız fazla yoktu. İki tarafın da pozisyonları vardı. Ama şunu söylemek lazım, hakemin verdiği penaltı kararına kargalar bile güler. Böyle pozisyonlara penaltı çalarlarsa her maç 4-5 tane penaltı çalmaları lazım. Böyle bir penaltıyla bizim takımın oynama direncini düşürdü Mete Kalkavan. Penaltıdan önce Deniz'e yapılan net bir faul var. Geçen hafta da Rize önünde 3-1 öndeyken rahat rahat penaltıyı çaldı hakem 3-2 olsun diye. Bize karşı her hafta penaltı olurken biz daha penaltı kullanmadık. Hakemler bana "Biz de hata yapamaz mıyız?" diyor. Hata yapın da biraz az yapın bari. Bugün verilen penaltı çok komik bir penaltıydı, yönetimi hiç hoşuma gitmedi.