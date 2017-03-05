"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, önemli açıklamalar yaptı. Vural, Sivasspor'a gitmeden önce Beşiktaş'la anlaştığını ifade etti.
Eski hocaya seks şantajı!

Eski hocaya seks şantajı!

Michael Skibbe'nin kız arkadaşıyla çekilmiş özel görüntülerini ele geçiren bir kadın polis memurunun, Alman teknik adama telefonla şantaj yaptığı ortaya çıktı.
Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Divac, Fenerbahçeli Bogdanovic'in gelecek yıl Kings forması giyeceğini açıkladı.
Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.

Sergen hakeme ateş püskürdü

Kayserispor'un Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen hakeme ateş püskürdü

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

Son dakikada yediğimiz gol, kazanacağımız, 3 puan alacağımız bir maçı beraberlikle bitirmek zorunda bıraktı bundan dolayı üzgünüz. Ama mücadele gücü yüksek bir maç oldu. İki takım da çok çaba sarf etti. Maç programının çok adaletli olmadığını düşünüyorum. Televizyonun isteğine göre maç yapıyoruz. Perşembe akşamı Fenerbahçe gibi ağır bir rakiple oynayıp 3 gün sonra böyle bir maça çıkmak çok zor. Perşembe günü oynayan 11'le bu maça çıksaydık oyuncuların son 20-25 dakika kaleye gidecek hali kalmazdı. Bugün hamle şansımız fazla yoktu. İki tarafın da pozisyonları vardı. Ama şunu söylemek lazım, hakemin verdiği penaltı kararına kargalar bile güler. Böyle pozisyonlara penaltı çalarlarsa her maç 4-5 tane penaltı çalmaları lazım. Böyle bir penaltıyla bizim takımın oynama direncini düşürdü Mete Kalkavan. Penaltıdan önce Deniz'e yapılan net bir faul var. Geçen hafta da Rize önünde 3-1 öndeyken rahat rahat penaltıyı çaldı hakem 3-2 olsun diye. Bize karşı her hafta penaltı olurken biz daha penaltı kullanmadık. Hakemler bana "Biz de hata yapamaz mıyız?" diyor. Hata yapın da biraz az yapın bari. Bugün verilen penaltı çok komik bir penaltıydı, yönetimi hiç hoşuma gitmedi.

Sergen Yalçın son dakikada yıkıldı!

Sergen Yalçın son dakikada yıkıldı!

Sergen'e son dakika şoku!

Sergen'e son dakika şoku!

Sergen'in Kayserispor'una yan bakılmıyor!

Sergen'in Kayserispor'una yan bakılmıyor!


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Sergen hakeme ateş püskürdü

Sergen hakeme ateş püskürdü

Kayserispor'un Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın son dakikada yıkıldı!

Sergen Yalçın son dakikada yıkıldı!

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Sergene son dakika şoku!

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Sergenin Kayserisporuna yan bakılmıyor!

Sergen'in Kayserispor'una yan bakılmıyor!

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Galatasaraya Arenada büyük darbe!

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