Sergen: "Aslanlar gibi oynadık"

Fenerbahçe karşısında 4-1'lik skorla müthiş bir galibiyet alan Kayserispor'da teknik direktör Sergen Yalçın, 90 dakika değerlendirdi.

Sözlerine oyuncularına ve yönetime teşekkür ederek başlayan genç teknik adam şunları söyledi:

"Aslanlar gibi oynadık"

Bu müsabakaya iyi hazırlandık. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Aslanlar gibi savaştılar ve mücadele ettiler. Bizim için çok güzel bir sonuç oldu. Çok sevindik. ALınmış 3 puanının mutluluğunu yaşayacağız ama bunu sadece bu akşamlık yaşayacağız. Önümüzde çok uzun bir dönem var.

"Kısa sürede birçok transfer yaptık"

Yönetimimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Kısa sürede birçok transfer yaptık. Transfer yaparken, bu ligi bilen oyuncuları almaya dikkat ettik ki maç öncesi de Douyglao sakatlandı. Zor bir süreçten geçtik ama bu akşam şunu gördük ki, karakterli bir oyuncu grubu almışız. Hepsine yeniden teşekkür ediyorum.