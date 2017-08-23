Serdar Taşçı hasreti bitiyor

Birkaç haftadır Serdar Taşçı’dan yanıt bekleyen Fırtına, 30 yaşındaki futbolcu için artık gün sayıyor.

Stoper bölgesi için uzun zamandır Spartak Moskova forması giyen Serdar Taşçı ile görüşen Bordo-Mavililer, 30 yaşındaki futbolcunun transferinde artık mutlu sona çok yakın.

Fırtına, tecrübeli savunmacı için Rus temsilcisi ile 1.5 milyon Euro’ya (6 milyon TL) el sıkışmış, Serdar’la da senelik 2 milyon Euro’ya (8 milyon TL) anlaşmaya varmıştı. Ancak Türk asıllı Alman futbolcunun ailesi Türkiye’ye gelmek istemeyince transfer zora girmişti. Ancak deneyimli oyuncu, ailesini ikna etti ve Bordo-Mavili yöneticilere, “Trabzon’a geliyorum” mesajını gönderdi. 30 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki günlerde Karadeniz temsilcisi ile 3 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sosa ile temas sürüyor

Fırtına, öte yandan 10 numara arayışlarında da Arjantinli yıldız Jose Sosa ile temaslarını sürdürüyor. 32 yaşındaki futbolcunun menajeri ile birkaç gün içerisinde İstanbul’da görüşecek olan Trabzonspor, tecrübeli oyuncuya da imza attırmanın hesaplarını yapıyor. Ülkemizde 2 sezon Beşiktaş forması giyen Sosa’nın, Türkiye’ye dönmek istediği bilinirken, yetenekli futbolcunun eşi Carolina Alurralde’nin, Trabzon’da yaşamaya sıcak bakmaması transfer sürecini uzatıyor.

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