Serdar Gürlerin yeni takımı belli oldu

İsmi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Osmanlıspor'un yıldız futbolcusu Serdar Gürler İspanya'nın Huesca takımına transfer oldu.

Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu. Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan 26 yaşındaki milli futbolcu İspanya'nın Huesca kulübüne transfer oldu.

Şuanda İspanya'da bulanan Serdar Gürler sağlık kontrolünden geçti. İspanyol Kulübü Osmanlıspor'a Serdar'ın bonservisi için 2 milyon 750 bin Euro (16.4 milyon TL) ödeyecek. Milli futbolcu ile anlaşmanın ise 3 yıllık olması bekleniyor.

Geçen sezon 34 maçta 13 gol atan Serdar Gürler'in Osmanlıspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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