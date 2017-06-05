Serdar Gürler imzayı attı! Yeni takımı...

Kartal zirvede tek başına: 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında lider Beşiktaş, Gençlerbirliğini Oğuzhan, Talisca ve Ryan Babel'in golleriyle 3-0 mağlup etti ve ikinci sıradaki Başakşehir ile puan farkını 5'e çıkardı.