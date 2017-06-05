Serdar Gürler imzayı attı! Yeni takımı...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, geçen sezonun başarılı isimlerinden Serdar Gürler ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Osmanlıspor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre A Milli Takım kampında bulunan futbolcunun menajeri ile yapılan görüşmelerde, 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.
Gençlerbirliği’nde başarılı bir performans ortaya koyan 25 yaşındaki Serdar Gürler, geride kalan 2016-2017 sezonunda 31 maçta, 13 gol kaydetti.
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