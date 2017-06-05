Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Pepe, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli Pepe'nin ismi Galatasaray ile anılmıştı.
İmzayı attı! Yeni takımı...

İmzayı attı! Yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, geçen sezonun başarılı isimlerinden Serdar Gürler ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Başkan 'kal' dedi ancak ayrılmakta ısrarcı!

Başkan 'kal' dedi ancak ayrılmakta ısrarcı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçının sonrasında gece yarısı Sinan Gümüş’ü yanına çağırdı, “Gitme kararını gözden geçirmeni istiyorum” dedi. Sinan ise hayallerini gerçekleştirmek için izin istedi.
Chedjou resmen Başakşehir'de!

Chedjou resmen Başakşehir'de!

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı.
İlk hedef Dzeko!

İlk hedef Dzeko!

Mircea Lucescu’nun Zenit’ten ayrılmasının ardından takımın başına geçen Roberto Mancini, transfer listesini hazırlamaya başladı.
Volkan Demirel müjdeyi verdi

Volkan Demirel müjdeyi verdi

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, “Bizim için iyi bir sezon geçmedi. Fenerbahçe’nin başarısı şampiyonluktur. Camiamızdan özür diliyoruz” dedi.
Valbuena'ya servet!

Valbuena'ya servet!

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun işini bitirdi. Bu transferle ilgili henüz açıklama yapılmasa da Fransız basını, Valbuena’nın 3 yıl için 10 milyon Euro’dan fazla para alacağını iddia etti.
Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Stoper transferinde tek ayak üzerinde yakalanmamak için alternatif isimlerle de görüşen Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa’da oynayan Titi’yi tekrar gündemine aldı.

Serdar Gürler imzayı attı! Yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, geçen sezonun başarılı isimlerinden Serdar Gürler ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Serdar Gürler imzayı attı! Yeni takımı...

Osmanlıspor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre A Milli Takım kampında bulunan futbolcunun menajeri ile yapılan görüşmelerde, 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.

Gençlerbirliği’nde başarılı bir performans ortaya koyan 25 yaşındaki Serdar Gürler, geride kalan 2016-2017 sezonunda 31 maçta, 13 gol kaydetti.

Ümit Özat'a şok sözler:

Ümit Özat'a şok sözler: "Amele..."

İki yıllık imzalar atıldı!

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Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!

Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!


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Serdar Gürler imzayı attı! Yeni takımı...

Serdar Gürler imzayı attı! Yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, geçen sezonun başarılı isimlerinden Serdar Gürler ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Ümit Özata şok sözler: Amele...

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Şu anda Hırvatistan ekibi Rijeka'da forma giyen Kulusic, eski hocası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'a Twitter üzerinden yüklendi.
İki yıllık imzalar atıldı!

İki yıllık imzalar atıldı!

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Serdar Gürlerin yeni takımı belli oldu!

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